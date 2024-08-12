Общество

«Дневной дозор»: нужна ли очередная мобилизация?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему вероятности очередной мобилизации. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Новостями о трагических событиях в Курской области в последние дни переполнены все информационные каналы и масс-медиа. С 6 августа есть потери среди гражданского населения, есть потери и со стороны людей в погонах. Де-факто, идёт эскалация конфликта. Временно оккупированы отдельные населенные пункты Курской области. По данным Минобороны, украинские войска за всё время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Но и с российской стороны, по данным РИА Новости, считаются пропавшими без вести около 2 тысяч жителей Курской области.

И на этом фоне некоторые представители парламента, а вместе с ними и отставные военные заявляют о том, что Россия теперь должна симметрично ответить на этот выпад. «Должна быть силовая реакция», - настаивают они. А затем продолжают такую логическую цепочку: для этого нам нужны дополнительные человеческие ресурсы, а значит, - вторая волна мобилизации.

Подают голос на фоне обстановки в Курской области и те, кто считает, что вторжение произошло из-за недостаточной защищённости этого участка госграницы и из-за того, что основные силы российской армии оказались сосредоточены на другом направлении. Они, опять же, считают, что людей на закрытие «всех гештальтов» не хватает. И тоже ратуют за вторую волну мобилизации.

Впрочем, есть и противоположная точка зрения. Она гласит: «Мобилизация не нужна, добровольцев и контрактников вполне достаточно. А мобилизация не приведёт ни к чему хорошему, так как мобилизованные не столь мотивированы и на их подготовку необходимо больше времени. И к тому же, такой подход станет серьёзной нагрузкой для экономики. Ведь большинство этих людей по сути срывают с производств. Да и вообще, считают противники мобилизации, она приведёт к новой волне панической иммиграции молодого населения, как это было в прошлый раз.

Так нужна ли стране вторая волна мобилизации? Этот вопрос мы задали отставным военным и представителям экономического сектора. Ответы в ближайшие несколько минут в программе «Дневной дозор».

Мы не знаем, сколько и на каком направлении сосредоточено сил, а сколько сил ещё в резерве (что-что, а резервы есть всегда). Поэтому сказать, нужна ли сейчас очередная мобилизация, сложно. На этот факт указал бывший начальник штаба 76-й дивизии ВДВ, а ныне — заместитель генерального директора ЗАО «ПсковПищепром» Александр Сотник. Он также добавил, что по словам главы государства, в мобилизации сейчас нет необходимости. Но если такое решение будет принято, никакой паники не будет — выразил уверенность собеседник.

«Да ну, какая паника? Народ-то уже в принципе к этому готов. Народ понимает, что в конечном итоге придется все равно набирать людей, потому что фронт увеличивается, протяженность фронта увеличивается. Поэтому количество боеспособных систем тоже необходимо увеличивать. А за счет чего их увеличивать? Понятно, что можно их увеличить и за счет добровольцев, которые идут, но сколько их идет и долго ли они будут идти? Я уже тут думаю написать Путину письмо, сказать, дай мне полномочия, и я выступлю по телевизору, объявлю набор, соберу бригаду, подготовим их и пойдем освобождать курские деревни. Пока это идея, но, думаю, пока я соберусь, наверное, там уже все освободят».

К слову, Александр Сотник в разговоре упомянул, что ранее, 23 апреля 2023 года, уже писал главе государства письмо. В нём он предполагал, что стоит ожидать наступления сил ВСУ на курском направлении, в том числе для того, чтобы захватить как можно больше территорий, а затем выйти с ними на переговоры. Александр Сотник отметил, что просил в том письме принять меры и не допустить такого исхода, приписал даже просьбу передать письмо лично президенту. Одно этого, отмечает Александр Сотник, очевидно, сделано не было.

Заместитель председателя Псковской городской Думы, гвардии полковник в отставке Владимир Воробьёв признался, что очень внимательно следит за событиями, происходящими в Курской области и в соседних регионах. А вместе с тем наблюдает и за тем, что пишут об этом наши СМИ и зарубежные. По словам собеседника, сейчас даже в Германии граждане осуждают своё политическое руководство, которое отправило технику с крестами на территорию России. В ту страну, где помнят события Великой Отечественной войны. Но нужна ли на этом фоне мобилизация в России?..

«Наше политическое и военное руководство говорит о том, что сил и средств у нас достаточно, и о мобилизации никакой речи идти не может. Это заявляют очень высокие и ответственные люди. Вот и я надеюсь, что это действительно так. До следующей волны мобилизации дело не дойдет. У нас очень много добровольцев, которые сами изъявляют желание и подписывают контракты. В обществе нашем многонациональном люди все это дело понимают правильно, нет никакой необходимости волноваться. Тем более сейчас обстановка в районе боевых действий на нашей территории уже стабилизируется».

А вот у Юрия Соседова, председателя Совета ветеранов 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии, мнение противоположное. «Мобилизация нужна как воздух. И это было известно давно», - отметил он. По словам Юрия Соседова, дело здесь в том, что за Украиной стоят Соединённые Штаты Америки. И они от своего не отступятся — поделился собеседник.

«Это было давно ясно, давно всем понятно, только у нас "у руля" Вооруженных сил стояли те, которые сегодня уже в СИЗО сидят, поэтому этого решения не было принято. В свое время тогдашнему министру обороны было ясно сказано, чтобы укреплял границы Курской области. На что он ответил, мол не лезьте не в свои дела. Это дело армии. Мы свое дело делаем. Вот они и сделали. Срочники в тылу, а все остальные способные сражаться находятся по ту сторону баррикады. Поэтому мобилизация как воздух нужна. Вот. Я понимаю, что многим это не нравится, но если мы хотим сохранить свою страну, то это необходимо сделать».

Генерал-лейтенант в отставке, председатель Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Валентин Костенко слухи о новой волне мобилизации назвал фейками. По его мнению, добровольцев, которые выполняют боевые задачи, и так достаточно. Так что ситуация разрешится благополучно. Ну а российским гражданам сейчас куда важнее не переживать о перспективах проведения мобилизации, а сплотиться.

«Я думаю, верховный главнокомандующий об этом все правильно сказал. Очень много добровольцев, поэтому я думаю, что мобилизацию никто проводить не будет. Главное сейчас, конечно, единство народа. Мы должны быть как один. Тогда мы действительно победим. Не должно быть никакого раздрая, должно быть только единство».

Нужна ли мобилизация в стране? Однозначно ответить на этот вопрос не смог руководитель Великолукского кабельного завода Юрий Власюк. Он заявил, что как гражданин и патриот считает, что Родину нужно защищать, однако с другой стороны, как руководитель крупного предприятия, не хотел бы, чтобы производство, пусть и на время, покидали ценные кадры.

«На сегодняшний день у меня два сотрудника завода находятся в зоне СВО, и если количество людей, которые идут на это, будет еще больше, чем сейчас, то мне как руководителю будет, конечно, тяжелее найти замену. Производительность упадет. Я думаю, что сейчас с кадрами не самая лучшая обстановка в стране. Мы как руководители, наверное, не хотели бы, чтобы полная мобилизация была, и мы лишились бы части высококвалифицированных кадров, которые могут попасть в зону СВО. С гражданской точки зрения, конечно, необходимо родину защищать и прикладывать все усилия и бизнесу, и гражданам, чтобы, скажем так, достичь целей, поставленных СВО. Их надо достичь в любом случае, чтобы была стабильность в будущем. Поэтому тут с точки зрения гражданина, конечно, это необходимо и обязательно. Надо поддерживать все эти начинания. С точки зрения предпринимателя и человека, у которого могут еще часть кадров с завода забрать, не хотелось бы».

Во время первой волны мобилизации не было, как говорят некоторые, «панической иммиграции». Были лишь истории с так называемыми «людьми мира», которые не считали, что у них есть Родина и её надо защищать. Речь об этом завёл Анатолий Мультах — офицер в отставке, директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы "Патриот"». Он напомнил, что после отъезда за рубеж они успели повидать всякого. Многие из них уже вернулись. Поедут ли вновь за границу в случае повторной мобилизации? Универсального ответа, по словам Анатолия Мультаха, нет. Ну а отвечая на вопрос о том, нужна ли вторая волна мобилизации, собеседник размышлял так...

«Мы с вами никогда не узнаем, какое количество войск находится в Курской области, какие задачи перед ними стоят и как они их выполняют. Не имея таких данных, я не могу ответить на этот вопрос. Мне кажется, что вполне хватает частей подразделений для того, чтобы положительно решить этот вопрос. Я больше согласен с тем, что их надо не выдавливать с территории, а уничтожать всех, тех, кто зашел на нашу территорию. Чисто военное искусство. Не все на момент объявления мобилизации были готовы защищать свою родину. Они больше хотели защищать себя. Видимо поэтому они посчитали возможным покинуть родину и уехать за рубеж. По тем данным, которые печатают в СМИ, большая часть уже вернулась, она очень хорошо накушалась в зарубежье и пришла к выводу, что в России лучше».

Вторая волна мобилизации в России… Нужна ли? Единого ответа на этот вопрос сегодняшние наши собеседники не дают. Большинство из них уверено, что решение этого вопроса стоит доверить верховному главнокомандующему. Высказываются опасения по поводу того, что подобное решение нанесёт удар по экономике; озвучиваются надежды на то, что добровольцы и контрактники справятся со всеми поставленными задачами...

Светлана Пикалёва