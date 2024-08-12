Общество

Россияне считают профессию ИТ-специалиста самой престижной – опрос

Сервис по поиску работы hh.ru совместно с компанией РОКВУЛЛ провел опрос и выяснил, что 56% респондентов уверены в престижности профессии ИТ-специалиста. При этом отношение к рабочим профессиям тоже изменилось.

Опрос показал, что в 56% случаев респонденты считают, что работа ИТ-специалиста наиболее престижная сейчас. На втором месте оказалась по престижности профессии ученого или исследователя – за нее отдали голоса еще 38%, на третьем – инженеры с высшим образование (23%). На четвертом месте по престижности – врачи и медицинский персонал (20%), на пятом – творческие профессии (11%), на шестом – квалифицированные рабочие (9%), а на седьмом – офисные сотрудники типа бухгалтер, администратор.

Чаще всего в престиже рабочих профессий не сомневаются те, которые трудятся в сфере транспорта и логистики (30%), а также сами являются производственными специалистами (23%). Реже всех так думают люди искусства (6%) и высший менеджмент (7%). Есть и региональные различия: труд квалифицированных рабочих сильнее всего ценится в Сибири (19%) и меньше всего – в Москве (9%) и Петербурге (12%).

А вот среди рабочих профессий наиболее престижной сейчас является профессия сервисного инженера или инженера-механика (за нее отдали голос каждый третий респондент). На втором месте по престижности среди рабочих профессий – оператор станков с ЧПУ, на третьем – геодезист. Также в топ вошли профессия агронома, прораба, мастера по ремонту и сварщика.

Хотя в целом престиж рабочих и производственников люди оценивают не слишком высоко, 49% все же признают – за последнее десятилетие отношение к таким профессиям изменилось в лучшую сторону. 33% перемен не отметили, и только 24% считают, что быть квалифицированным синим воротничком стало менее престижно, чем десять лет назад.

Среди тех, кто считает, что престиж рабочих профессий вырос, 58% считают, что это произошло, потому что без таких специалистов невозможно обойтись. 44% видят причину в росте заработных плат, а 41% – в высоком спросе и большом количестве вакансий. Кроме того, отношение к рабочим профессиям изменилось, так как появились широкие возможности для профессионального и финансового роста (27%), а также благодаря современному оборудованию и изменениям в менталитете россиян (так ответили по 24% опрошенных).