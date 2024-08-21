Общество

Реализация проекта «Белочкин хуторок» началась в псковском микрорайоне Овсище

В округе №12 в Пскове между детским садом №28 и домом №8 на улице Технической, вдоль домa №43 по улице Ижорского Батальона начались работы по реализации проекта «Белочкин хуторок». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской Думе.

Фото: Псковская городская Дума

«Проект "Белочкин хуторок" получил поддержку в рамках конкурса инициативного проектирования. Активисты микрорайона Овсище разработали концепцию. Этот проект станет продолжением благоустройства, выполненного на соседнем участке в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", где установлен панна-ринг, скамейки и тренажеры», - рассказал депутат по округу Григорий Стороненков.

Депутат также добавил, что представитель подрядной организации встретился с инициативной группой (авторами проекта), чтобы уточнить детали и пожелания. Сумма контракта составляет почти 3,5 млн рублей.