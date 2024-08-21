Общество

Бриллианты Псковского района: что представлено на экспозиции муниципалитета в Финском парке

До конца августа псковичи и гости города могут познакомиться с достопримечательностями и достижениями не только областного центра, но и всех муниципалитетов региона. На территории Финского парка продолжает работу выставка «Россия начинается здесь», посвященная 80-летию Псковской области. Каждый ее участник представляет свою экспозицию, помещенную в большие палатки кубической формы. Одна из самых ярких - у Псковского района.

Чем может удивить самый близкий к Пскову муниципалитет и что в ближайшие дни ждет гостей экспозиции, узнала Псковская Лента Новостей.

Круиз по Псковскому району

К стенду Псковского района ведет симпатичный мостик, украшенный камышами. «Вход в наш куб представлен в виде причала, что символизирует одну из достопримечательной - Талабские острова», - поясняет представитель площадки - директор районного центра развития творчества детей и молодежи Федор Леонов.

Именно с причала начинается своеобразный «круиз» по Псковскому району. Познакомиться с экспонатами выставки можно и самостоятельно. Но лучше воспользоваться помощью «экскурсоводов» - сотрудников экспозиции, которые с удовольствием рассказывают посетителям о том, чем гордится муниципалитет.

Это красивейшая природа, памятники истории и культуры, динамично развивающиеся предприятия. Многое представлено на фотографиях и в виде сувенирной продукции.

О Талабах и рыболовстве напоминают украшающие павильон рыболовные сети и многочисленные изделия мастеров в виде рыбок или затонувших на дне озерном бутылок с посланиями. Тем же, кто захочет попасть на эти удивительные острова в Псковском озере, здесь расскажут о том, как до них добраться.

«Чтобы попасть на Талабские острова, можно воспользоваться катерами, которые тоже представлены на фотографии. Это два 30-местных катера, которые были закуплены администрацией Псковского района: «Иван Белов» и «Ян Залит». Они обеспечивают сообщение островов с землей», - рассказал Федор Леонов.

На других фото: памятник архитектуры XV века, храм в Мелетово, и сохранившиеся там фрески 1464 года, Крыпецкий и Елиазаровский монастыри, а также Выбуты, где княгиня Ольга встретила князя Игоря, и откуда началась история земли псковской.

Отдельное место на экспозиции занимает макет памятника Александру Невскому и его дружине на Соколихе. В 2023 году отмечалось 30-летие со дня открытия этого памятника. «На территории монумента проходит очень много мероприятий, как районного, так и областного уровня. На одной из фотографий - празднование 97-летия со дня образования Псковского района. Через три года будем отмечать 100-летие. Мы даже старше, чем область», - отметил наш экскурсовод.

Гордится район и крупными предприятиями: «ПсковАгроИнвест», Агрофирма «Победа», «Племрепродуктор Назия», «Титан-Полимер», «Оско-Инвест». Ведущая роль - у аграрной отрасли. В павильоне представлено много сельхозкультур, которые выращиваются на территории муниципалитета: кукуруза, пшеница, рожь, ячмень. «Также в Завеличенской волости в научных целях выращивается лен, сноп которого представлен у нас», - пояснил собеседник.

Гости павильона могут узнать об этапах победы над оккупантами на карте «80 лет со дня освобождения Псковского района»: первой в феврале 1944 года освободили Середкинскую волость, затем освобождение шло с севера на юг. Также экскурсоводы рассказывают о спортивных и патриотических мероприятиях, которые традиционно проводятся на территории муниципалитета.

Слаженная работа команды

Павильон Псковского района активно посещают псковичи и туристы. Книга отзывов каждый день пополняется новыми записями: «Удивительная лекция о Псковском районе с иллюстрациями и фотографиями», «Развития и процветания! Прекрасные девчонки! Очень интересно и познавательно представлен Псковский район!», «Отличная выставка! Интересная подача материала», «С наилучшими пожеланиями с Поморской земли»…

Свои записи оставили гости из Москвы, Петербурга, Архангельска, Екатеринбурга. Побывали на выставке и руководители других муниципалитетов области: глава Пскова Борис Елкин, глава Островского района Дмитрий Быстров, глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева.

И, конечно, экспозицию регулярно навещает глава Псковского района Наталья Федорова. И совсем не ради контроля, а как организатор и активный представитель команды муниципалитета на выставке.

Наталья Федорова обсуждает изменения в экспозиции, интересуется образцами продукции, которую представляет очередной местный предприниматель, посещает образовательный мастер-класс по созданию моделей на 3D-принтере.

Видео пресс-службы Псковского района

Преподаватель и лаборант «Кванториума» Антон Логинов рассказывает, как с помощью программы и специального оборудования появляются объемные фигурки крокодилов и ящериц. И даже соглашается помочь сотрудникам выставки - сделать 3D-макет памятника на Соколихе.

Свою продукцию на выставке в этот день представляет АНО «Активное село»: чаи, сушеные овощи и фрукты - не только вкусные, но еще и экологически чистые.

Также на экспозиции много сувенирной продукции, которую щедро дарят посетителям.

«К нашему импровизированному причалу вытоптана тропа. Это говорит о посещаемости, о том, что стенд очень востребован. Здесь находятся работники культуры, образования, дополнительного образования. Иногда все вместе, иногда - по очереди. Наша команда очень слаженно работает», - отметила Наталья Федорова.

От прошлого к современности

Глава района принимала непосредственное участие и в разработке концепции экспозиции - от прошлого к современности.

«Когда на рабочей группе обсуждали концепцию, конечно, была дилемма - как разместить такое огромное количество материала на столь небольшом пространстве. И пришли к мнению, что мы должны вспомнить историю района, начиная с древнейшей, этапы его развития и, конечно, дойти до современности - показать, чем сейчас район дышит, кто там работает: предприятия, люди», - пояснила Наталья Федорова.

Кроме того, по словам главы, нужно было показать уникальность муниципалитета. Ее постарались отобразить в выставочных экземплярах, сделать акценты на важных моментах. Нередко огромное направление представлено только одной фотографией или отдельным предметом.

«Например, сноп льна и колосья - это интересно, красиво, к ним хочется прикоснуться. Камыши и мхи - наша удивительная природа, частичка которой представлена здесь», - рассказала Наталья Федорова.

Привлекают внимание расписные птицы, парящие под потолком павильона. «Птица - символ свободы, мира и добра. Их сделали дети своими руками. Дети - наше будущее, мы особое внимание уделяем развитию образования и дополнительного образования. Поэтому и на выставке проводим мастер-классы различной направленности: от декоративного творчества, когда человек может сделать что-то своими руками, прикоснуться и к народным истокам, до современных технологий. Спектр очень широкий», - заметила она.

Практически ежедневно на площадке Псковского района проходят выставки продукции предприятий и предпринимателей. «Мы рады, что малый бизнес развивается и активно участвует в презентации муниципалитета. Стараемся каждый день привносить что-то новенькое», - сказала она.

По ее словам, многих гостей выставки заинтересовали алмазы, которые выпускает предприятие - резидент ОЭЗ «Моглино». «Хочу сказать, что они еще появятся у нас на выставке 29 августа. Также в этот день планируем представить макет нового микрорайона. И, конечно, будут дегустации нашей продукции. Надеюсь, погода не подведет. И мы масштабно представим район! Ждем всех в гости!» - заключила Наталья Федорова.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой и пресс-службы Псковского района