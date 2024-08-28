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Общество

Отсрочку от призыва в армию получат больше россиян

30.08.2024 10:11|Псков

Отсрочку от призыва на военную службу распространили на сотрудников прокуратуры и Следственного комитета России. Соответствующий закон вступает в силу 1 сентября 2024 года. Согласно документу, проходящий службу может быть досрочно уволен в связи с переходом на работу в прокуратуру или следственные органы. 

Закон «О воинской обязанности и военной службе» дополнили нормой, что отсрочка от призыва на военную службу предоставляется в том числе гражданам, поступившим на службу в органы и организации прокуратуры РФ, в следственные органы и учреждения Следственного комитета РФ непосредственно после получения высшего образования. Отсрочку получать россияне с высшим образованием и спецзваниями на время службы в названных органах.

Вступающий в силу документ также распространил нормы закона об освобождении от военных сборов на сотрудников прокуратуры и СК, которые проходят службу на должностях, предусматривающих присвоение спецзваний или классных чинов. Военнослужащий по контракту может быть досрочно уволен со службы в связи с переходом на работу в прокуратуру или СК, пишет «Парламентская газета»

Кроме того, такие сотрудники, а также таможенники попадут на специальный воинский учет. Соответствующие нормы уже действуют в отношении судебных приставов и тех, кто проходит службу в полиции, Росгвардии, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах ФСИН.

С 1 сентября появились новые возможности для заключения контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве. По действовавшим ранее нормам контракт о пребывании в резерве могли заключать граждане РФ, не имеющие иностранного гражданства или вида на жительства, пребывающие в запасе и проходившие военную службу или завершившие обучение по программам военной подготовки.

Теперь заключить контракт могут также россияне, ранее пребывавшие в добровольческих формированиях в соответствии с законом «Об обороне», объяснил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. По его словам, право заключать контракт о пребывании в мобрезерве появилось у сотрудников Росгвардии, Государственной противопожарной службы, МВД, ФССП, таможенных органов, органов и организаций прокуратуры, а также следственных органов и учреждений СК и органов уголовно-исполнительной системы. Речь идет о сотрудниках, которые не проходили военную службу, но имеют спецзвания и зачислены в запас.

На таких людей также распространяются действующие сегодня нормы о предельном возрасте пребывания в резерве. Если они имеют воинские звания старших офицеров, то смогут заключить контракт в возрасте до 62 лет, младший офицерский состав сможет заключить первый контракт о пребывании в резерве в возрасте до 57 лет, а имеющие иные воинские звания — до 52 лет. Военные, обладающие званиями высших офицеров, могут заключить контракт в возрасте до 67 лет.

Отсрочка — это временное освобождение от призыва в армию. Решение о ее предоставлении принимает призывная комиссия на основании документов призывника. Статья 24 закона «О воинской обязанности и военной службе» содержит перечень категорий, имеющих отсрочку от призыва. Есть несколько оснований для ее получения.

  • Служба в силовых органах. Отсрочку получают сотрудники органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и таможенных органов при наличии у них высшего образования и специальных званий.
  • Обучение. Школьника, если ему исполнилось 18, не призовут до конца экзаменов. Отсрочку дают студентам колледжей и вузов, имеющих госаккредитацию и обучающихся очно. Не важно, на бюджетном или коммерческом месте.
  • Состояние здоровья. Отсрочка по здоровью может быть временной — на полгода или год, например если призывник получил травму или проходит длительное обследование. При наличии ряда хронических заболеваний медкомиссия может назначить постоянно действующую отсрочку, определив в отношении призывника категорию годности к военной службе.
  • Уход за близкими. Если призывника назначили опекуном над больным или нуждающимся в уходе близким родственником, он получит отсрочку от призыва. Опеку можно оформить над родителями, женой, совершеннолетними родными братом или сестрой, дедушкой или бабушкой, усыновителем.
  • Наличие детей. Отсрочку получит отец двоих и больше детей, ребенка-инвалида, пока тому не исполнится три года, или если он воспитывает ребенка до 18 лет без матери.
  • По работе. Помимо силовиков, отсрочку получают депутаты разных уровней и главы муниципальных образований, кандидаты на должность в органах госвласти, работники организаций, которые важны для обеспечения безопасности страны, например, предприятий ОПК, айтишники и других.

При объявлении частичной или полной мобилизации все права на отсрочку распространяются на мобилизованных. В период частичной мобилизации в 2022 году право на отсрочку также получили работники предприятий ОПК — на период работы в организациях, работники операторов связи, организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, персонал IT-компаний.

Теги: #армия
Источник: Псковская Лента Новостей
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