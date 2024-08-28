Общество

В России могут приступить к переводу ЕГЭ и ОГЭ в компьютерный формат к 2030 году

Начать переводить ЕГЭ и ОГЭ в компьютерный формат можно к 2030 году, если это поддержат все регионы РФ. Об этом сказала директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в ходе Всероссийского общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации (ГИА).

В ходе обсуждения было решено детально изучить опыт Москвы, где часть предметов ОГЭ сдается в компьютерной форме, пишет ТАСС.

«Нам стоит изучить опыт Москвы, провести сопоставительный анализ, что они получили. Нужен также плотный диалог с регионами, чтобы понять возможности и риски, что ребенку доступно сейчас на любом уроке, чтобы на экзамене он не испытал удвоенный стресс, столкнувшись с новым форматом. Я думаю, в перспективе к 2030 году при условии готовности и поддержки всех субъектов Российской Федерации можно попробовать приступить к реализации этой задачи», - передаются слова Решетниковой в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

Всероссийское общественное обсуждение вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации проходит 26-30 августа. На него приглашены эксперты Минпросвещения, Минобрнауки, Российской академии образования, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, члены Общественной палаты, педагоги, блогеры.