Общество

ТОСовцы Псковской области проявляют большую заботу о воинских захоронениях в своих районах - Александр Козловский

ТОСовцы Псковской области проявляют большую заботу о воинских захоронениях в своих районах. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский заявил в своем Telegram-канале.

«Хороший пример показывают жители поселка Ямм Гдовского района. Активисты ТОСа "Центральный" в несколько этапов благоустроили территорию сквера имени Лёни Богданова. Ранее на средства, выигранные в областном конкурсе грантов, они уложили плитку у памятника, высадили туи, изготовили информационный стенд с биографией Героя и копиями партизанских газет», - сказал Александр Козловский.

А уже в этом году ТОСовцы очистили территорию перед мемориалом, спилили несколько деревьев, выложили плитку на площадке у памятника, установили скамейки и оборудовали подсветку территории.

«Труд жителей поселка Ямм заслуживает уважения и вдохновляет земляков на добрые начинания», - добавил Александр Козловский.