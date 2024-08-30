Общество

Более 41 млн свежих цветов поступило на территорию Санкт-Петербурга и Псковской области

Грузопоток цветочной продукции, поступающей из Латвии и Литвы в Российскую Федерацию через пункты пропуска, расположенные в Санкт-Петербурге и Псковской области, увеличивается в преддверии Дня знаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В августе 2024 года государственными инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировано 1089 партий срезанных цветов в количестве 41,7 млн штук, происхождением из 23 стран мира.

Ввезенный объем импортных партий роз, гвоздик, альстромерий, хризантем, гербер, лилий, гипсофил, гладиолусов и эустом, выращенных в Нидерландах, Эквадоре, Колумбии, Кении, Израиле, поступил на территорию Псковской области – 35, 7 млн штук и Санкт-Петербурга – 6 млн штук.

Все партии цветов, соответствующие карантинным фитосанитарным требованиям ЕЭАС, были отправлены в адреса получателей.