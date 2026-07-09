Праздник в честь 21-летия псковской базы отдыха «Лукоморье» пройдёт 11 июля

Праздник в честь Дня рождения псковской базы отдыха «Лукоморье» пройдёт в субботу, 11 июля. В этом году база отмечает 21 год со ня открытия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Гостей ожидает обширная праздничная программа:
- 11:00 - Сбор гостей;
- 11:30 - Фотосессия на пляже;
- 12:00 - Антитренировка, активности для гостей;
- 13:00 - Бесплатные мастер-классы;
- 14:00 - Детская анимация, мыльные пузыри, квесты;
- 15:00 - Пенная дискотека;
- 15:00 - Антитренировка;
- 16:00 - Детская дискотека;
- 19:00 - Вечерняя программа, дискотека.