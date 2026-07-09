Праздник в честь 21-летия псковской базы отдыха «Лукоморье» пройдёт 11 июля

Праздник в честь Дня рождения псковской базы отдыха «Лукоморье» пройдёт в субботу, 11 июля. В этом году база отмечает 21 год со ня открытия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Гостей ожидает обширная праздничная программа: