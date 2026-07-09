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Праздник в честь 21-летия псковской базы отдыха «Лукоморье» пройдёт 11 июля

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Праздник в честь Дня рождения псковской базы отдыха «Лукоморье» пройдёт в субботу, 11 июля. В этом году база отмечает 21 год со ня открытия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы. 

Гостей ожидает обширная праздничная программа:

  • 11:00 - Сбор гостей;
  • 11:30 - Фотосессия на пляже;
  • 12:00 - Антитренировка, активности для гостей;
  • 13:00 - Бесплатные мастер-классы;
  • 14:00 - Детская анимация, мыльные пузыри, квесты;
  • 15:00 - Пенная дискотека;
  • 15:00 - Антитренировка;
  • 16:00 - Детская дискотека;
  • 19:00 - Вечерняя программа, дискотека.
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