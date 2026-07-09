Группа «Звери», чей концерт в Пскове назначен на октябрь, объявила о приостановке деятельности

Российская рок-группа «Звери» объявила о творческом перерыве с 2027 года. Об этом коллектив сообщил в своих социальных сетях.

«За эти годы мы объехали всю страну, сыграли сотни концертов и разделили с вами незабываемые моменты. Сейчас мы чувствуем, что пришло время сделать перерыв», — сказано в публикации.

Артисты уточнили, что все запланированные в 2026 году выступления состоятся, а со следующего года группа уйдет в «творческий отпуск». Последним большим концертом коллектива станет шоу на стадионе «Лужники» 15 августа.

В Пскове концерт группы «Звери» пройдёт 21 октября в Ледовом дворце.

Напомним, что последний раз коллектив приезжал в Псков в феврале 2024 года.