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Скончался псковский архитектор Георгий Лодягин

Директор и главный архитектор ООО «Институт "Росстройпроект"» Георгий Лодягин скончался 6 сентября. Ему было 68 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили близкие архитектора.

Георгий Лодягин родился в 1955 году в городе Фрунзе Киргизской ССР, в 1980 году окончил факультет строительства и архитектуры Фрунзенского политехнический института по специальности «Архитектура».

Начал свою трудовую деятельность архитектором в архитектурно-строительном отделе института «Киргизпромпроект», с 1984 по 1988 гг. продолжил главным архитектором проектов института «Киргизагропромтехпроект».

Опыт в руководящей должности Георгий Лодягин получил в объединении «Киргизавтомаш», работая в должности начальника проектно-строительного отдела (1988-1991 гг.).

После переезда в 1989 году в город Псков продолжил трудовую деятельность начальником проектных групп в Псковском отделении проектного института №1, в проектном управлении Арендного Треста №44 Концерна «Псковстрой», а с 1991 года директором Государственного предприятия «Псковпромпроект».

После получения свидетельства на право самостоятельной̆ творческой̆ деятельности в области архитектуры и градостроительства открыл и зарегистрировал в 2000 году проектный институт ООО «Институт "Росстройпроект"», успешно совмещая должность директора и главного архитектора института.

Георгий Лодягин член Союза архитекторов России. Был активным членом Градостроительного совета при управлении архитектуры и градостроительства города Пскова.

За 33-летний период работы предприятия и института были построены десятки интересных объектов, на которых решались сложные инженерные градостроительные, архитектурные, и технологические задачи.

Основные из них:

Первый 4-звездочный отель в Пскове Old Estate Hotel & SPA ****, который также является реконструированным памятником архитектуры XVIII века.

Жилая застройка улиц Верхне-Береговая и Герцена.

База отдыха «Валдай».

Эко-отель «Заозерье» в Пушкиногорском районе.

Псковский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Мотель для МАПП Куничина Гора.

Склад временного хранения в Таможенно-логистическом терминале Лудонский в Пыталово.

Архитектурные решения торгового центра «Лента» на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга и ТЦ «Лента» в Кудрово.

Административный корпус компания АО «Уклад».

АБК Себежской нефтебазы.

Более 20 автозаправочных станций по городу Пскову, Псковской области и Северо-Западу.

По словам коллег и друзей, Георгий Лодягин был великий труженик, грамотный профессионал, хороший организатор.

«Светлая память о Георгии Николаевиче Лодягине сохранится в памяти всех, кто с ним работал и его знал», - отметили близкие.

Прощание состоится 10 сентября в 10:30 в Церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Крестах. Похороны пройдут на кладбище «Крестовское» (Ленинградское шоссе, 6).