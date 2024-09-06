Общество

Первый зампрокурора области примет граждан в Дедовичском районе

Первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Константин Мозеров примет граждан в здании прокуратуры Дедовичского района 11 сентября. Об Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре области.

Фото: прокуратура Псковской области

Встреча состоится по адресу: поселок Дедовичи, улица Комсомольская, 7. Начнется в 10:00.

Для встречи с первым заместителем прокурора области необходимо в указанное время прибыть в прокуратуру с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.