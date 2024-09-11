Общество

Амбициозной псковской молодежи проще добиться признания у руководителей не старше 40 лет – опрос

Мужчины-директора в качестве самого эффективного сотрудника чаще всего называли мужчину (84%), женщины-руководители — женщину (87%). К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, по результатам опроса, в котором приняли участие директора и руководители из Пскова.

Руководители до 40 лет чаще называли самыми эффективными сотрудников от 30 до 34 лет (36%). У 4 из 10 руководителей в возрасте 40—44 лет и самый результативный сотрудник примерно той же возрастной категории. 29% директоров в возрасте 45—49 лет назвали самыми эффективными работников на 5—10 лет моложе их самих. 24% руководителей, разменявших 50-летний рубеж, считают лучшими в своей команде сотрудников в возрасте 45—49 лет.

Руководители за 55 чаще называли эффективными работников старше 60 лет (8%), чем молодежь до 30 (менее 1%).

У сотрудников до 30 лет шанс добиться признания есть в том случае, если их руководителю еще не исполнилось 40 лет. В то же время начальники моложе 40 лет не считают эффективными работников старше себя более чем на 10 лет.