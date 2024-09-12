Общество

В Псков и Великие Луки приехали федеральные специалисты по детской хирургии

Федеральные специалисты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Министерства здравоохранения России работают в медучреждениях Псковской области. Основная цель их визита – методическая поддержка псковских врачей по детской хирургии, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской детской областной клинической больнице.

Федеральные специалисты посетят Детскую областную клиническую больницу в Пскове и Великолукскую детскую городскую больницу, которая скоро станет филиалом областной. После этого на совещании в правительстве Псковской области они подведут итоги.

Визиты федеральных экспертов в региональные медицинские учреждения осуществляются в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров».

«Такое сотрудничество с федеральными экспертами позволяет не только повысить квалификацию медицинских работников, но и улучшить качество обслуживания юных пациентов, - отмечают в пресс-службе областного комитета по здравоохранению. - Методическая поддержка включает в себя обмен опытом, внедрение современных подходов и технологий, что в конечном итоге сказывается на результатах лечения».