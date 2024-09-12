Общество

Музей приглашает псковичей на поиски ключей от города

Масштабный интерактивный квест по Псковскому кремлю «Ключи от города» пройдет в следующую пятницу, 20 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Конец XVII века. Готовится град Псков к важному делу – стены да башни восстанавливать по указу государя Петра Алексеевича. Но беда приключилась в Псковском кремле. В Приказную палату залезли лиходеи и выкрали ключ. Как только стрельцы узнали о пропаже, все входы и выходы в кремле перекрыли. Немедленно начали расследование, но злодеев не поймали, но Кром никто покинуть не успел», - рассказали в музее.

Дабы быстрее ключ разыскать, воевода решил призвать верных горожан и помощи у них попросить. По воеводскому наказу всех помощников поделят на десятни и учинят розыск. Сыщикам придется миновать разные препятствия, справиться с загадками. Но нужно быть осторожными, ибо на пути встанут разбойники, и даже стража может учинить допрос. А десятню, что первой сыщет ключ, воевода отблагодарит и почетом одарит.

Когда: 20 сентября (пт) в 12:00.

Где: Псковский кремль (ул. Кремль, 4).

Телефон для записи: +78112292259.

«Обращаем ваше внимание, что квест проходит для организованных групп учеников», - отметили в музее.