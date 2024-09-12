Президент РФ Владимир Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 1,3 млн военнослужащих. Это следует из указа, опубликованного на сайте официальных правовых актов.
«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 миллиона 209 тысяч 130 единиц, в том числе 1 миллион 320 тысяч военнослужащих», - следует из указа.
В предыдущий раз штатную численность увеличивали декабре 2023, она составляла 2 миллиона 39 тысяч 758 человек, в их рядах — 1 миллион 150 тысяч 628 военнослужащих.