Общество

Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 1,3 млн военнослужащих

Президент РФ Владимир Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 1,3 млн военнослужащих. Это следует из указа, опубликованного на сайте официальных правовых актов.

«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 миллиона 209 тысяч 130 единиц, в том числе 1 миллион 320 тысяч военнослужащих», - следует из указа.

В предыдущий раз штатную численность увеличивали декабре 2023, она составляла 2 миллиона 39 тысяч 758 человек, в их рядах — 1 миллион 150 тысяч 628 военнослужащих.