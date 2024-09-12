31 декабря в России предлагают сделать выходным днем

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17.09.2024 10:18|ПсковКомментариев: 1

Борьба с «инфоцыганством» и защита от медицинских блогеров-шарлатанов, внедрение жилищного накопительного сертификата и цифрового профиля мигранта — таков далеко не полный перечень законопроектов, которые депутаты и сенаторы планирует рассмотреть в ближайшие месяцы. На этой неделе, 17 сентября, в Госдуме пройдет первое пленарное заседание сессии. Какие инициативы законодатели считают приоритетными, рассказала «Парламентская газета».

Главный закон — финансовый

Одним из центральных вопросов осенней сессии станет рассмотрение закона о бюджете на следующую трехлетку. К этой работе парламентарии подходят серьезно: первому чтению предшествует серьезное обсуждение документа в комитетах Госдумы, а готовя поправки ко второму чтению, парламентарии ориентируются в том числе на обращения, которые поступили к ним из регионов.

Публичные слушания проекта федерального бюджета на следующие три года, так называемое нулевое чтение, 7 октября планируют провести и в Совете Федерации, рассказал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. На мероприятие приглашены губернаторы, председатели законодательных собраний, эксперты. В бюджете, по мнению сенаторов, важно в том числе предусмотреть поддержку строительства детских больниц и перинатальных центров. «Это тема, которую постоянно держит под контролем Валентина Ивановна Матвиенко», — уточнил Артамонов.  

Фиктивный брак не поможет

Приоритетным для Госдумы является вопрос миграционной политики, отметил 11 сентября в интервью «России 24» Вячеслав Володин.

«Надо, чтобы законодательство соответствовало запросам наших граждан, защищало наших граждан», — сказал спикер.

Одна из инициатив, над которой идет работа, предусматривает запрет для мигрантов привозить с собой семьи. Вячеслав Володин уверен, что ее поддержат все депутаты вне зависимости от фракционной принадлежности. 

Ко второму чтению в Госдуме готовят законопроект, призванный предотвратить заключение иностранцами фиктивных браков с гражданами РФ для того, чтобы обосноваться в нашей стране. Согласно документу, получить разрешение на временное проживание в России вне установленных квот смогут заключившие брак с россиянами иностранцы только в случае, если супруги проживают вместе не менее двух лет.

Кроме того, по словам Вячеслава Володина, депутаты будут делать все для того, чтобы «пресекали попытки, случаи и все вопросы, связанные с нарушением миграционного законодательства», этот вопрос законодатели взяли на контроль.

Вести точный учет всех, кто приезжает работать из-за границы, считает необходимым председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Цифровые технологии, которые позволяют наладить контроль за мигрантами, уже есть, уверен он. «Мне кажется, в этом смысле целесообразно создание цифрового профиля мигранта. Это просто элементарная история: иностранный гражданин на нашей территории. Мы должны точно представлять себе, кто это и где он находится», — пояснил депутат.

Заслон медицинским шарлатанам

В портфеле комитета Госдумы по охране здоровья около двадцати законопроектов, рассказал глава комитета Бадма Башанкаев. Один из документов усиливает штрафные санкции для учреждений общепита, не соответствующих установленным правилам. Также будет продолжена работа над законопроектом о БАДах, сказал депутат: «Безусловно, процесс производства и распространения пищевых добавок должен регулироваться, и мы видим в этом одну из своих законодательных задач».

Обсудят в комитете и тему медицинских блогеров, которая стала очень популярной в последнее время. Сегодня очень многие врачи добровольно и бесплатно в свое личное время ведут медицинские блоги, подчеркнул Башанкаев. А есть люди, которые сами себя назвали медицинскими блогерами. Им нравится считать себя «гуру» в этой области, и они поняли, что на этом можно зарабатывать с помощью доверчивых пациентов. Все это означает, что проблема требует урегулирования, но подойти к этому нужно здраво и спокойно, сказал Башанкаев: «Нужно определить, кто вправе давать общую информацию о здоровье. Так что аналитическая деятельность предстоит серьезная».

День салата оливье

Уже в ближайшее время на заседаниях комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов рассмотрят законопроект, расширяющий возможности трудоустройства для подростков, и вопросы, связанные с уточнением статуса ветеранов боевых действий, рассказал глава комитета Ярослав Нилов, а также законопроект, согласно которому 31 декабря может стать нерабочим праздничным днем. Такое решение, по словам депутата, позволит избежать «календарной вакханалии, которая была в 19-м году, в 20-м году, когда регионы начали своими решениями устанавливать выходной». Кстати, введение законного нерабочего предновогоднего дня не исключают и в Министерстве труда. Минувшим летом на Петербургском экономическом форуме глава ведомства Антон Котяков пообещал, что рассмотрит такую идею при формировании производственного календаря.

В начале октября начнется работа над бюджетом Социального фонда следующего года и планового периода и над 10-м разделом федерального бюджета — «Социальная политика», также напомнил депутат Нилов. Бюджетный процесс — это ключевое направление в работе комитета, пояснил он. «Это и установление минимального размера оплаты труда на будущий год, и вопросы тарифов, определения периода выплаты накопительной пенсии,  то есть традиционный осенний законопроектный околобюджетный пакет», — добавил парламентарий. Помимо этого, в планах комитета — работа над законопроектом о платформенной занятости и предложениями по совершенствованию системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми, рассказал депутат.

Рубли продолжат оцифровывать

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассчитывает, что в осеннюю сессию рассмотрят законопроекты, которые отрегулируют сервис рассрочки, дадут право малому и среднему бизнесу на кредитные каникулы, как и индивидуальным предпринимателям, позволят дистанционно открывать эскроу-счета и распространят антиотмывочные меры на операции с цифровым рублем. Также в осеннюю сессию депутаты планируют рассмотреть законопроект, который вводит в правовое поле понятие «жилищный накопительный вклад». «Прежде всего этот инструмент предназначен для той части нашего общества, которая не имеет возможности сразу внести первоначальный взнос по ипотечному кредиту. А специальный вклад как раз и поможет им накопить постепенно в банке стартовый капитал на жилье», — пояснил Аксаков.

Маткапитал и детские пособия

Нерешенным остается вопрос использования материнского капитала для приобретения жилья, непригодного для проживания семьи с детьми: в первом чтении этот закон уже принят, и сейчас парламентарии работают над тем, чтобы во втором и третьем чтениях его приняли в осеннюю сессию, рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова. «Совместно с Росреестром и МЧС сделаем так, чтобы в кадастровой карте отмечались дома, которые попали под стихийные бедствия, чтобы все это учитывалось, чтобы такое жилье не смогли приобрести за счет маткапитала», — сказала она.

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства планирует продолжить работу над инициативой, предусматривающей отказ от критериев при назначении и выплате единого пособия.

«Я уже вношу это предложение. Также на недавнем заседании Правительства дано поручение рассмотреть вопрос о семейной ипотеке под два процента не только на Дальнем Востоке, но и в других субъектах, если речь идет о семьях с детьми, это вполне хорошая инициатива, этим и займемся», — сказал глава комитета Нина Останина.

Пенсионеров защитят от «инфоцыган»

В планах парламентариев и борьба с «инфоцыганством», рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Необходимо не только давать возможности блогерам зарабатывать деньги, но и сделать так, чтобы они не обманывали людей, своих пользователей завышенными обещаниями. «Сейчас фракция «Новые люди» работает над законодательными инициативами в этой сфере. Думаю, в сентябре мы предметно с ними поработаем с участием самих блогеров. Лично меня, например, мои избиратели уполномочили сделать так, чтобы пенсионеров в интернете не втягивали в различные махинации на криптобиржах и чтобы блогеры не спекулировали на якобы «оздоровительных курсах» для пожилых людей», — сказал он. После принятия поправок «инфоцыганам» станет существенно сложнее обманывать людей, зарабатывать на этом обмане большие деньги, а также дробить свой бизнес для ухода от налогов, уверен депутат.

Приоритетные направления для фракции «Справедливая Россия — За правду» — демография, миграционная политика, поддержка участников СВО, рассказал ее лидер Сергей Миронов. В портфеле фракции, по словам парламентария, свыше 30 инициатив, направленных на поддержку семей с детьми и повышение рождаемости. Также во фракции, по его словам, предлагают ввести единый сертификат на реабилитацию для участников СВР, по которому они смогут бесплатно получать любую необходимую помощь в любых учреждениях — военных, гражданских, частных. Еще им нужно ввести новую федеральную льготу — право на получение бесплатных земельных участков площадью до одного гектара.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что у коммунистов 12 первоочередных законов, в том числе о национализации стратегических отраслей, о государственном регулировании цен. «Это полное безобразие, когда в августе — сентябре при сезонном созревании овощей у нас повысились цены на овощи и подорожал хлеб, — отметил Геннадий Зюганов. — Нужен закон, который регулирует этот процесс».

Теги: #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
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