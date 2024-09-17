Общество

Остановка «Купчино» вернулась в маршрут поезда Петербург — Великие Луки

Остановку «Купчино» вернули в состав маршрута поезда Санкт-Петербург — Великие Луки, сообщается в Telegram-канале «1520. Все о ж/д».

Фото: Telegram-канал «1520. Все о ж/д»

Ранее остановка исчезла из расписания поезда, начиная с даты отправления 15 декабря (день введения нового расписания на сети РЖД).

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Остановка поезда дальнего следования в черте крупного города – редкая практика для РЖД. Поезд №607/608 в 2021 году перевели с Витебского вокзала на Ладожский, спустя полгода он стал останавливаться у платформы Купчино витебского направления.

Летом 2022 года станцию метро «Ладожская» закрыли на ремонт и возможностью сесть на поезд в Купчино начали пользоваться все больше людей. Сейчас «Ладожскую» открыли, но значительная часть пассажиров, живущих на юге Петербурга, предпочитают именно эту остановку.