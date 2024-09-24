Общество

Каждый второй пскович считает, что сейчас в школах учат хуже, чем 10 лет назад — опрос

С критикой среднего образования выступил каждый второй пскович: 50% считают, что школьное образование стало хуже, чем 10 лет назад. Чаще это мнение разделяют те, кому сейчас от 35 до 44 лет (60%): «Методики неполноценные и дают урезанный материал», «И с каждым годом всё хуже». К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

10% псковичей отмечают, что современное школьное образование в России осталось на том же уровне что и 10 лет назад. 13% респондентов уверены, что школьное образование в целом стало лучше. Чаще об этом говорят те, кто моложе, — каждый пятый в возрасте до 34 лет.

По оценкам опрошенных, современное школьное образование лучше развивает память и внимание (средний балл — 3,3 и 3,1 соответственно по 5-балльной шкале), хуже — критическое мышление и практические навыки (2,6 и 2,7 балла соответственно).

6 из 10 псковичей уверены, что современное школьное образование не дает достаточного количества полезных практических навыков и умений выпускникам. Мужчины говорят об этом чаще женщин. Уровень убежденности в несостоятельности знаний и навыков выпускников растет с возрастом опрошенных.

17% горожан более оптимистичны, по их мнению, школьное образование способствует развитию практических навыков у учащихся.

Каким умениям школа должна уделять повышенное внимание: по мнению псковичей, для формирования практических навыков в первую очередь необходимы уроки труда или домоводства (26%), обучение финансовой грамотности (15%), логике (12%): «Стоит вернуть уроки труда с верстаками и станками для мальчиков, для девочек — шитье и готовка»; «Планирование семейного бюджета»; «Важно формировать критическое восприятие действительности, умение анализировать информацию». Необходимо отметить, что, реагируя на запросы общества, школы уже включают те или иные предметы в качестве основных или факультативных дисциплин, однако такие возможности есть не у всех образовательных учреждений, и в целом проблема неподготовленности подростков ко взрослой жизни по-прежнему актуальна. Современным молодым людям, по мнению псковичей, важна компьютерная грамотность (8%). По 7% респондентов — за то, чтобы отдать больше часов основным предметам (в частности, истории), уделять внимание формирования коммуникативных навыков и общей самостоятельности.