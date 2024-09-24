Общество

Псковская область заняла 21 место в рейтинге регионов по итогам олимпиады школьников

Псковская область по итогам Всероссийской олимпиады школьников 2024 года заняла 21 место в рейтинге российских регионов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре развития одаренных детей и юношества города Пскова.

Фото здесь и далее: Центр развития одаренных детей и юношества города Пскова

Псковская область улучшила свою позицию на три пункта в сравнении с прошлым годом, опередив соседние Ленинградскую, Новгородскую, Смоленскую и Тверскую области.

По рейтингу ВсОШ,в число лучших учебных заведений России от Псковской области вошёл Псковский технический лицей. Кстати, именно девятиклассник лицея впервые с 2006 года прошел на заключительный этап ВсОШ по математике и стал призером.

Статус победителя получила ученица 10 класса гимназии имени С. В. Ковалевской Софья Динерштейн из города Великие Луки по обществознанию. Последний раз победителем школьник из Псковской области становился в 2017 году по физической культуре.

Статус призера получили:

1. Мария Крячко (Псков, 11 класс) – французский язык;

2. Сергей Крушеванов (Опочецкий округ, 11 класс) – история;

3. Ярослав Егоров (Великие Луки, 11 класс) – история;

4. Дмитрий Герасимов (Псков, 9 класс) – математика;

5. Михаил Федоров (Псков) – биология.