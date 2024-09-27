Общество

Псковские огнеборцы приняли участие в конференции в Москве

Сотрудники Главного управления МЧС по Псковской области приняли участие в конференции в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото: МЧС Псковской области

С 23 по 27 сентября в Москве проходила научно-практическая конференция психологической службы МЧС России на тему «Психология экстремальных ситуаций. Теория и практика», в которой приняла участие заместитель начальника отдела медицинского и психологического обеспечения Главного управления Татьяна Шелгунова.

В мероприятии участвовали более 120 специалистов психологической службы из всех субъектов Российской Федерации. Главными темами стали:

вопросы совершенствования взаимодействия специалистов психологической службы МЧС России;

определение основных направлений развития психологической службы МЧС России в 2025 году.

В рамках конференции прошли заключительные этапы конкурсов «Лучший психолог МЧС России» и «Лучшая комната психоэмоциональной разгрузки в системе МЧС России» в 2024 году.