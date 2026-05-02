 
Общество

В Общественной палате предложили увеличить длительность перемен в школах

Минимальную продолжительность школьных перемен в России необходимо увеличить до 15 минут, чтобы у детей была возможность перестроиться между уроками, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Я считаю, что необходимо установить минимальную перемену для всех классов в 15 минут. Очень непросто детям переключиться между уроками, а иногда учитель уже во время перемены дает домашнее задание. Не всегда удается быстро переключиться, и для этого нужно хотя бы 15 минут», - сказал Владислав Гриб.

Он добавил, что перемены в 5-10 минут недопустимы. Кроме того, по словам члена ОП РФ, большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса, это время необходимо выделить для спокойного приема пищи.

