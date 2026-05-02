Юрист рассказал, где безопаснее держать наличные

На фоне перебоев с онлайн-сервисами и слухов о контроле за переводами россияне стали чаще использовать наличные. О том, где их безопасно хранить, рассказал юрист Александр Хаминский.
Формально закон не ограничивает сумму наличных дома, но есть риски кражи и пожара. Эксперт советует не хранить все сбережения под подушкой.
«Оптимальный подход к хранению денег — диверсификация. Часть средств стоит хранить на счетах, а часть — в наличных как резерв. Сами наличные лучше хранить в банковской ячейке», — пояснил Александр Хаминский.
Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756
от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская
пресса».
Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное
использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов
сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента
новостей» обязательна.
18 +
Адрес редакции:
180007, Россия, Псковская область, город Псков,
улица Петровская, 51
Главный редактор:
Александр Михаилович Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий
редактор: