Юрист рассказал, где безопаснее держать наличные

На фоне перебоев с онлайн-сервисами и слухов о контроле за переводами россияне стали чаще использовать наличные. О том, где их безопасно хранить, рассказал юрист Александр Хаминский.

Формально закон не ограничивает сумму наличных дома, но есть риски кражи и пожара. Эксперт советует не хранить все сбережения под подушкой.

«Оптимальный подход к хранению денег — диверсификация. Часть средств стоит хранить на счетах, а часть — в наличных как резерв. Сами наличные лучше хранить в банковской ячейке», — пояснил Александр Хаминский.