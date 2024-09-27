Общество

В движение ТОС нужно вовлекать молодежь — Дмитрий Быстров

В рамках заседания Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов состоялась дискуссия о развитии территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Об этом глава Островского района Дмитрий Быстров сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров

В обсуждении также приняли участие вице-спикер Собрания Виктор Остренко, глава Палкинского района Ольга Потапова и молодые парламентарии

«Эта форма самоорганизации граждан на местном уровне прижилась и стала эффективной, активисты взаимодействуют как с волостным, так и с районным уровнем власти, а все вместе мы решаем насущные вопросы населения», - написал Дмитрий Быстров.

Глава Островского района отметил, что на текущий момент вопросы в плане развития ТОС - вовлечение в это движение молодежи и помощь в написание заявок.

«Молодые парламентарии живо отреагировали на тему дискуссии. Благодарю коллег за приглашение!» - добавил Дмитрий Быстров.