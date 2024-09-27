Общество

Как работает единый реестр повесток, рассказали специалисты

В России заработал сайт единого реестра повесток, где будет размещаться информация обо всех выданных повестках на территории страны. Как сообщают интернет-пользователи в соцсетях в пятницу, 27 сентября, многим уже начали приходить уведомления о том, что их личные сведения переданы в реестр, из него можно запросить выписку или уточнить информацию, направив онлайн-заявление.

В апреле прошлого года Госдума приняла закон о цифровизации воинского учета, который в народной памяти закрепился как закон об электронных повестках. Помимо прочего, он предполагал формирование двух цифровых реестров: реестра призывников, куда должны войти все сведения о военнообязанных гражданах — от семейного положения до состояния здоровья, и реестра повесток. 18 сентября реестр повесток запустился, но пока не в полную силу: в интернете появился его сайт с ограниченным функционалом, пишет «Парламентская газета».

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что, несмотря на то что у реестра повесток появился сайт, сказать, что он полноценно заработал, пока нельзя.

«Продолжается тестирование сервиса в разных регионах, — подчеркнул парламентарий. — Пока нельзя дать точную информацию о том, когда он заработает в полную силу».

То, что новый реестр пока что находится в режиме тестирования, позже подтвердили и власти регионов. Так, правительство Республики Марий Эл выпустило официальное сообщение.

«В целях проверки работоспособности системы гражданам, которые в настоящее время состоят на воинском учете, будут разосланы уведомления о внесении сведений по воинскому учету в Единый реестр воинского учета, — говорится в релизе. — Такие сообщения начнут поступать в личные кабинеты граждан на портале Госуслуги с 15 сентября 2024 года. Переживать не стоит — рассылка осуществляется исключительно в информационных целях и не обязывает к выполнению юридически значимых действий».

На самом сайте реестра информации пока мало. Так, в сообщении на главной странице указано, что реестр находится на этапе тестирования в трех регионах: Рязанской и Сахалинской областях, а также в Республике Марий Эл.

Войти в реестр можно при помощи учетной записи на «Госуслугах», причем она обязательно должна быть подтвержденной.

Также на сайте перечислены поводы для отправки повестки. Это может быть прохождение медосвидетельствования, уточнение документов воинского учета, прохождение призывной комиссии и отправка к месту прохождения военной службы.

«Повестка может быть вручена лично под расписку по месту жительства, работы или учебы, путем размещения в реестре повесток или направления письмом по "Почте России", — уточняется на сайте. — Повестка считается врученной после подписи, удостоверяющей получение лично, спустя семь дней после размещения в реестре, в день вручения письма или отказа от его получения».

Ранее депутаты Госдумы уточняли, что жители некоторых регионов начнут получать электронные повестки уже в будущий призыв.

Однако система по-прежнему будет находиться в тестовом режиме, а бумажная повестка будет иметь преимущества перед электронной. Однако вне зависимости от формата к тем, кто ее проигнорирует, не имея на то уважительной причины, будут применяться санкции.

«В даты, когда повестка внесена в реестр, гражданам, подлежащим призыву, запрещается выезд из России, — говорится на сайте. — В случае неявки в течение следующих 20 дней на гражданина также накладывается полный спектр ограничений: запрет на управление транспортными средствами, на регистрацию транспорта и недвижимости, получение кредитов и займов и регистрацию в качестве ИП или самозанятого».