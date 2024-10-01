Общество

При содействии псковского ОМОН «Кром» в 2024 году изъяли более 2 кг наркотиков

Личный состав псковского ОМОН «Кром» с начала 2024 года свыше 1700 раз привлекался к проведению специальных операций, а также к обеспечению общественной безопасности при проведении массовых мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

При содействии сотрудников ОМОН «Кром» из незаконного оборота изъято более 2 килограмм наркотических веществ, 112 единиц огнестрельного оружия, свыше 2000 боеприпасов.

Сотрудниками инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» обезврежено большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

С 1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, более двухсот сотрудников награждены государственным наградами. Из них орденом Мужества 15 сотрудников, медалью «За Отвагу» - 90 сотрудников, медалью «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степеней 60 сотрудников, медалью «За отличие в охране общественного порядка» 119 сотрудников.

С 1995 года псковский ОМОН более 30 раз выезжал на территорию Северо-Кавказского региона для обеспечения правопорядка и ликвидации незаконных вооруженных бандформирований.

Напомним, 3 октября в России отмечают годовщину создания отрядов мобильных особого назначения. В этот день в 1988 году в СССР были созданы первые отряды милиции особого назначения. Псковский ОМОН образован в 1992 году.