Общество

«Европа Плюс» отправит 10 слушателей в Стамбул на концерт Thirty Seconds to Mars

Радиостанция «Европа Плюс» в рамках суперсезона проекта мирового масштаба LIVE TOUR отправит 10 слушателей в незабываемое музыкальное приключение в Стамбул на концерт культовой рок-группы Thirty Seconds to Mars. Супершоу состоится 27 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на радиостанции «Европа плюс».

Стать обладателем билетов мог каждый вне зависимости от того, в каком уголке страны он живёт. И поэтому в крупнейший город Турции отправятся радиослушатели из Волгограда, Липецка, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Ярославля. Чтобы поймать удачу за хвост, они заполнили анкету на сайте «Европы Плюс», а после правильно ответили на все вопросы ведущих популярного утреннего шоу «Бригада У» Вэла и Вики.

Каждого счастливчика ждёт путешествие для двоих по системе «всё включено». Радиостанция возьмёт все заботы на себя: проезд, проживание и, конечно же, билеты на драйвовое шоу неподражаемого Джареда Лето.

Один из победителей, Андрей Митюшкин из Волгограда, не скрывает своей радости: «У меня от выигрыша такие яркие эмоции! Я большой поклонник “Европы Плюс” и “Бригады У”, и очень рад, что именно благодаря им попаду в Стамбул на концерт. Сейчас активно слушаю Thirty Seconds to Mars и проникаюсь духом их творчества».

Антон Кривошеев из Липецка знает наизусть почти все песни Джареда Лето: «Я так рад, что из тысяч заявок выбрали именно мою! Полечу в Стамбул вместе с супругой, чтобы насладиться песнями Thirty Seconds to Mars сполна! Их творчество для меня значит очень многое».

В октябре ещё 10 везунчиков полетят в Дубай на dj-сет Мартина Гаррикса. А в ноябре «Европа Плюс» разыграет в проекте «LIVE TOUR — Суперсезон» 10 путешествий в Саудовскую Аравию на концерт обладателя 15 премий Грэмми и Оскара — легендарного хип-хоп артиста Eminem. Всего в суперсезоне 30 человек отправятся на супершоу топовых артистов по всему земному шару.

Больше подробностей — в эфире радиостанции, на europaplus.ru и страницах «Европы Плюс» в социальных сетях.

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