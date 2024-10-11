Общество

Иван, белиссимо!

Двадцать лет назад в Новоржеве многие знали 16-летнего Ваню, который помогал своей бабушке - продавал на местном рынке молочную продукцию. Прошли годы, и сейчас Иван Филиппов известен далеко за пределами своей малой родины. Прежде всего, как глава большого фермерского хозяйства и успешный сыровар. На ярмарках за его продукцией выстраиваются очереди, а помогать реализовывать сыры и другую молочку фермеру помогают его дети.

О том, как из двух бабушкиных коров выросло огромное дойное стадо, где и у кого учился фермер мастерству сыроварения и чему теперь учит своих детей, узнала Псковская Лента Новостей.

Сбылась мечта

А начиналось все вовсе не с сыра. А с любви к братьям меньшим. «У меня с детства, наверное, с класса третьего, была мечта стать ветеринарным врачом. Все животные мне нравились, но больше всего сельскохозяйственные, потому что я жил в деревне. Часто приезжал к бабушке, у нее хозяйство было», - говорит Иван Филиппов.

Свою мечту он осуществил сразу после окончания школы — поступил на факультет ветеринарии в Идрицкий сельхозтехникум. Практиковать начал уже во время обучения.

«Я много чего умел. Лечил животных, помогал людям», - вспоминает Иван Филиппов.

Профессия помогла открыть свое дело по направлению «Молочное животноводство». «В качестве индивидуального предпринимателя я зарегистрировался в 2009 году. Но сельским хозяйством занимаюсь с 2005 года, когда еще жил с бабушкой. Она была уже в возрасте, поэтому все хозяйство было на мне: сам покупал животных, сам их выращивал. У бабушки было две коровы, а у меня их стало шесть, а потом двенадцать», - отмечает наш собеседник.

Примерно в эти же годы Иван знакомится со своей будущей женой Еленой. Появляется семья, а вместе с ней и новые возможности для расширения бизнеса. «В 2015 году мы зарегистрировали крестьянско-фермерское хозяйство на жену. Она получила грант как начинающий фермер. На тот момент у нас было 15 дойных коров. И с тех пор началось масштабирование. На деньги гранта мы построили ферму. А три года назад я тоже получил грант - 5 миллионов рублей, и мы потратили их на технику для кормозаготовки»,- говорит он.

По словам фермера, наличие собственной кормовой базы очень важно для хозяйства: «Мы приобретали племенной скот, хорошие молочные породы. А корм для них оставлял желать лучшего. Сено, сенаж - все было дорого и не всегда хорошего качества. Поэтому на средства гранта мы купили трактор, рев, грабли, телегу, систему навозоудаления. Цены были еще доступные».

Иван считает, что господдержка фермерам, семейным фермам очень нужна: «Один в поле не воин. И спасибо комитету по сельскому хозяйству за то, что поддерживает аграриев, которые себя зарекомендовали».

Когда появилась своя техника, Иван стал возвращать к жизни заброшенные сельхозугодия - земли, которые по 20 лет не использовались. Работа эта ведется и по сей день: фермер продолжит выкорчевывать старые деревья: «Для этого нанимаю тяжёлую технику. Все остальное делаю сам: пашу, дискую. Бывает друзья на выходные приедут – помогут мне».

Сырный путь

Сейчас ферма Ивана — это 60 голов дойного стада. Всего же поголовье насчитывает свыше 100 голов. Там же находится и целое предприятие по переработке молочной продукции, в том числе, сыроварня.

Иван говорит, что переработкой продукции занимался еще, когда жил с бабушкой. Из молока делали творог, йогурты, кефир. Все это молодой парень носил на местный рынок.

«Мне было лет 16. На рынок привозил молочку. Стоял среди бабушек в Новоржеве. Свое продам, ещё им помогу продать, потому что покупатели меня любили. Меня даже сейчас на рынках узнают. Говорят: «Ванечка, это ты?». Да, но я уже не Ванечка. Иван», - говорит он.

Началом своего «сырного пути» фермер считает 2015 год, когда была построена ферма и в разы увеличилось количество животных. В итоге появились излишки молока, которое «надо было куда-то девать». Так появился интерес к сыроделию.

«Сыр – это банк. Он лежит, зреет, хранится. Потом реализуешь его постепенно и у тебя есть определённый заработок. Но это дорогое ремесло. Все, что касается оборудования, заквасок, это очень дорого. Почему и сыр крафтовый фермерский - дорогой. Он априори не может быть дешёвым, потому что все, что ты вложил в него, стоит денег: и оборудование, и знания», - отмечает фермер.

Сначала Иван учился варить сыр по рецептам из интернета. Вспоминает об этом с улыбкой. Хотя среди кулинарных проб были и успешные.

«Был один сыр – альпийский. Он у меня сразу получился! Когда я приехал учиться в Ленобласть на курсы к итальянцу Симону и показал ему фотографии этого сыра — какой он на срезе, он мне говорил: «Иван, белиссимо!». А другие сыровары спрашивали меня, зачем я приехал на курсы, если варю такой сыр?».

Но мастер-классы и встречи с коллегами были необходимы. Когда начинаешь общаться по интересам - получаешь знания, умения. Но главный результат — это вкусный сыр.

За время обучения у Ивана появилось и все необходимое оборудование. «Сыродел из Италии Симон влюбил меня в итальянские медные чаны. И я загорелся желанием купить себе такой. Продал нетелей и купил сырный чан, который стоил 500 тысяч. Тогда это были для меня баснословные деньги. Но я рискнул, купил и не пожалел», - говорит Иван.

Потом фермер приобрел ещё один агрегат — автоматическую сыроварню-пастеризатор. Оборудование дорогостоящее, но Иван не жалел денег, потому что в итоге получается хороший качественный продукт. «Приехали в Псков на ярмарку. Люди пробуют сыр и говорят: «Это вы сами делаете??? Да я такой сыр только в Италии ела!». Приятно слышать, когда говорят, что твой продукт просто божественный. Причем, есть люди, которые, ждут например, мой трюфельный сыр в течение года, когда он созреет, и потом покупают сразу 15 кг. Это очень классно! Это заряжает. Дает стимул работать»,- отмечает Иван.

Сейчас фермер варит 10-15 сортов сыра: монтазио, качотта, грюйер, тома и другие. «Это те сорта, которые мне интересны, покупателям интересны. Я варю только по техкартам. Ничего не выдумываю. Просто не хочу. Зачем создавать велосипед? Только могу сказать, что у каждого сыровара один и тот же сорт сыра все равно будет разным».

Большая семья

Развивать ферму и делать из коровьего молока вкуснейшие продукты Ивану помогает его большая семья: жена Лена и дети. «У нас их четверо: Даня, Кира, Олеся и Егор. Двое - племянники, дети моей сестры, я их опекун», - поясняет фермер.

Даня — самый старший. Он учится в Идрицком колледже на ветврача. И несмотря на юный возраст, уже намерен продолжать семейное дело. В этом году 19-летний студент выиграл грант «Агростартап» на развитие своего проекта. Это небольшая ферма на 20 нетелей.

«Да, хочется продолжать заниматься сельским хозяйством, потому что это мне близко. Я с 8 лет живу в деревне. И тоже с детства хотел стать ветврачом», - говорит Даниил Филиппов.

Молодому человеку осталось учиться два года. Потом планирует получить высшее образование в Великолукской сельхозакадемии. А пока совмещает учебу с работой на ферме.

Другие дети фермера — еще школьники, но тоже помогают родителям. «Задача девочек — каждый вечер чистить коров. Тяжело было их приучить, конечно. Возраст у них был переходный. Но я всегда говорил: «Если вы хотите хорошо одеваться, иметь хорошие гаджеты, вы должны помогать нам. Мы с мамой не в состоянии все это сделать в одни руки». Это, конечно, большое подспорье, когда дети помогают и чистить, и телят поить, и фасовать творог и сметану. Когда не могу на рынок поехать, дочь или сын идут помогать супруге торговать. Мы все продаем сами, потому что никто не расскажет о нашей продукции лучше, чем мы».

Дети с удовольствием едят молочную продукцию: йогурты, творог и, конечно, сыр. «Люблю такой красненький сыр, не помню как он называется. Когда домой приезжаю — постоянно его ем. Потому что он прямо «вау!», - говорит Даниил.

А вот таким модным направлением, как сельский туризм, семье пока заниматься некогда. Хотя периодически гости на ферму приезжают.

«У меня в прошлом году был очень классный опыт. Ко мне приезжал целый туристический автобус. Делегация около 30 человек, со всей России: Ярославль, Новгород, Москва, Петербург, Суздаль, Тверь. Мы варили сыр, я показывал ферму. Я впервые общался в таком формате. Было много очень хороших отзывов», - рассказывает фермер.

Но постоянно принимать туристов Иван не может, хотя и задумывается над тем, что было бы неплохо и производство показывать, и курсы по сыроварению организовать. Выращивать конкурентов по бизнесу он не боится: «Конкурировать с моим багажом знаний новичку очень сложно. Я к этому шел 20 лет. Я не говорю, что я супер, что у меня какая-то новейшая роботизированная ферма. Нет, у меня все просто, но чисто, аккуратно, красиво и вкусно».

Жизнь на селе Иван Филиппов не променяет на суматоху большого города. В том же Петербурге в гостях у родных не смог пробыть и недели. «Не мое это, - говорит он. - Мне лучше в деревне, на свежем воздухе, в тишине». Он привык рано вставать, чтобы работать на земле, как тысячи других работников аграрной отрасли.

«Кстати, пользуясь случаем, хочу поздравить с днем сельского хозяйства сельхозпроизводителей и фермеров. Хочу пожелать животноводам хороших удоев, растениеводам - цветения садов, овощеводам — богатых урожаев. Чтобы коровы доились, сады цвели, поля пахались. Главное - мирного неба над головой и всех благ», - резюмирует Иван Филиппов.

Светлана Синцова

Фото из личного архива Ивана Филиппова