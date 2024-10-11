Общество

Только 4% псковичей планируют брать отпуск зимой — опрос

Каждый второй пскович в 2025 году собирается брать отпуск летом, каждый десятый — весной, 6% — осенью, а 4% — зимой. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные горожане из Пскова, имеющие постоянную работу.

10% горожан не имеют особых предпочтений и будут отдыхать по графику, составленному отделом кадров.

Женщины чаще мужчин выбирают отдых летом (55 и 47% соответственно) и весной (12 и 8%). 13% мужчин не имеют конкретных пожеланий по дате отпуска и предпочитают следовать установленному графику, в то время как среди женщин таких в два раза меньше — 7%.

Респонденты в возрасте до 34 лет и псковичи от 35 до 44 лет чаще планируют летний отпуск (54 и 51% соответственно против 44% среди респондентов старше 45 лет).

Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще тех, кто зарабатывает больше, делились планами на весенний отдых (14%). Респонденты с зарплатой свыше 100 тысяч рублей чаще других выбирают отдых в зимнее время (6%).