«Дневной дозор»: Нужно ли отменить уголовную ответственность за оскорбление депутатов?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему отмены уголовной ответственности за оскорбления депутатов. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Где грань между критикой и оскорблением представителей власти? В последние годы дискуссии на эту тему вспыхивали не раз. Действующее российское законодательство запрещает публичное оскорбление власти, будь то чиновники или депутаты. Согласно статье 319 Уголовного кодекса РФ за такое преступление грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы на срок до 360 часов и до года соответственно. А в скором времени наказание может стать еще более жестким. Пакет соответствующих поправок в Уголовный кодекс обсуждается в Госдуме и предварительно получил одобрительную реакцию со стороны правительства.
В случае его принятия штраф за публичное оскорбление представителя власти увеличится до 80 тысяч рублей, а количество часов обязательных работ - до 460. А за оскорбление чиновника или депутата в интернете или средствах массовой информации можно будет схлопотать штраф до 1 миллиона рублей с лишением права занимать определенные должности до трех лет, обязательные или принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.
Между тем, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил отменить уголовную ответственность за оскорбление депутатов любого уровня. По его мнению, иногда народные избранники высказывают такие предложения, что их трудно комментировать без оскорблений, и предложил коллегам по Госдуме начать с себя, то есть побольше запрещать именно себе, а людям дать больше свободы.
Как к этой инициативе относятся псковские политики? Надо ли отменять уголовную ответственность за оскорбление депутатов? А это вообще нормально, если оскорбление чиновников будет караться законом, а оскорбление депутатов - нет? Получается, у нас все равны, но кто-то ровнее? Об этом - в программе «Дневной дозор».
Порой депутаты предлагают такие глупые и непопулярные инициативы, что людям сложно по поводу них культурно и изящно выражаться, отмечает руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании, кандидат политических наук Андрей Маковский и поясняет, почему полностью поддерживает инициативу Алексея Нечаева.
Нашлось у Андрея Маковского и объяснение по поводу того, в чём логика, если оскорбление чиновников будет караться законом, а оскорбление депутатов - нет.
«Я думаю, что особенность в самой природе этих должностей. Природа депутатской должности поддержана народом, людьми. И, собственно говоря, люди имеют полное право высказывать свое мнение о своем избраннике. Чиновники - это люди, которые находятся на должностях, на трудовом договоре, чиновники - это исполнительная власть, которая реализует зачастую непопулярные решения и находится на службе. Человек, который на службе, - это одно, а человек, которого выбрали люди, - это другое».
Здравый смысл в предложении отменить уголовную ответственность за оскорбление депутатов увидел председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак. Любая критика - это зеркало, в котором критикуемый может увидеть то, чего не замечает сам. И, если у него есть голова на плечах, он сделает выводы, проведет работу над ошибками и улучшит свою работу и отношение к делу - это депутат усвоил на собственном опыте. Нашлось у него и собственное объяснение того, почему Алексей Нечаев предложил отменить уголовную ответственность за публичное оскорбление только депутатов, а про чиновников не сказал ни слова.
Председатель регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания Артур Гайдук полагает, что перед законом все равны, вне зависимости от того, представитель власти ты или простой смертный. Поэтому выделять публичное оскорбление представителя власти в отдельную статью Уголовного кодекса было изначально странно.
Не поддерживает инициативу «Новых людей» первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко. Он уверен, что везде должны быть рамки приличия. Если депутат несет чушь, поправь его - зачем оскорблять? Критика и оскорбление - это две большие разницы, отмечает он, и за оскорбление, тем более публичное, надо нести ответственность.
Как человек, более 20 лет проработавший в следственных органах, председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов убежден, что отменять уголовную ответственность за публичное оскорбление депутатов нельзя ни в коем случае. Но для депутатов от «Новых людей» не помешало бы сделать исключение - может, это отобьет у них желание выступать с такими странными инициативами, иронизирует Михаил Иванов.
Между тем, региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков наоборот считает инициативу Алексея Нечаева очень правильной. Мало того, полагает он, надо отменить уголовную ответственность за оскорбление не только депутатов, но и чиновников, тем более зачастую они и сами за словом в карман не лезут и не стесняются в выражениях. А вот публичное оскорбление президента России - совсем другая история. Поэтому уголовную ответственность за публичное оскорбление высшего лица государства, символа страны, надо оставить, убежден Антон Минаков.
Какие «Новые люди», такая и инициатива, отмечает член «Единой России», председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов. Ему не симпатично большинство идей, которые выдвигает эта партия, и каждую он готов разобрать по косточкам, потому что они по большей части популистские. Как и идея отменить уголовную ответственность за публичное оскорбление депутатов, полагает Алексей Севастьянов.
У наших сегодняшних спикеров получилась очень разнообразная палитра мнений. Одни находят вполне разумное объяснение идее отменять уголовную ответственность за публичное оскорбление депутатов и всячески ее поддерживают. Другие предлагают пойти еще дальше и отменить уголовную ответственность и за оскорбление чиновников, тем более что есть примеры, когда представители власти и сами допускают оскорбления в отношении граждан. Третьи категорически против инициативы: мол, обидел бедного депутата - отвечай по закону. Так или иначе, есть ощущение что никакой корректировки законодательства в этом плане не будет, особенно если учесть, что в Госдуме и правительстве обсуждается идея ужесточить наказание за публичное оскорбление власти. А значит предложение господина Нечаева, скорее всего, так и останется просто громким популистским заявлением.
Татьяна Иванова