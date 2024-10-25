Общество

«Дневной дозор»: Нужно ли отменить уголовную ответственность за оскорбление депутатов?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему отмены уголовной ответственности за оскорбления депутатов. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Где грань между критикой и оскорблением представителей власти? В последние годы дискуссии на эту тему вспыхивали не раз. Действующее российское законодательство запрещает публичное оскорбление власти, будь то чиновники или депутаты. Согласно статье 319 Уголовного кодекса РФ за такое преступление грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы на срок до 360 часов и до года соответственно. А в скором времени наказание может стать еще более жестким. Пакет соответствующих поправок в Уголовный кодекс обсуждается в Госдуме и предварительно получил одобрительную реакцию со стороны правительства.

В случае его принятия штраф за публичное оскорбление представителя власти увеличится до 80 тысяч рублей, а количество часов обязательных работ - до 460. А за оскорбление чиновника или депутата в интернете или средствах массовой информации можно будет схлопотать штраф до 1 миллиона рублей с лишением права занимать определенные должности до трех лет, обязательные или принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Между тем, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил отменить уголовную ответственность за оскорбление депутатов любого уровня. По его мнению, иногда народные избранники высказывают такие предложения, что их трудно комментировать без оскорблений, и предложил коллегам по Госдуме начать с себя, то есть побольше запрещать именно себе, а людям дать больше свободы.

Как к этой инициативе относятся псковские политики? Надо ли отменять уголовную ответственность за оскорбление депутатов? А это вообще нормально, если оскорбление чиновников будет караться законом, а оскорбление депутатов - нет? Получается, у нас все равны, но кто-то ровнее? Об этом - в программе «Дневной дозор».

Порой депутаты предлагают такие глупые и непопулярные инициативы, что людям сложно по поводу них культурно и изящно выражаться, отмечает руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании, кандидат политических наук Андрей Маковский и поясняет, почему полностью поддерживает инициативу Алексея Нечаева.

«Считаю, инициатива здравая, сам являюсь депутатом, и мне совершенно не страшно, если мою работу будут критиковать даже в самой жесткой форме, потому что, по сути, депутат - человек, который работает для людей, любая характеристика - это, собственно говоря, показатель его работы, на который он должен ориентироваться. А мы видим иногда такие законодательные инициативы, как допустим, налог на бездетность и прочее, что, конечно же, у людей возникает эмоциональная насыщенность, которую очень тяжело удержать в высоком стиле речи».

Нашлось у Андрея Маковского и объяснение по поводу того, в чём логика, если оскорбление чиновников будет караться законом, а оскорбление депутатов - нет.

«Я думаю, что особенность в самой природе этих должностей. Природа депутатской должности поддержана народом, людьми. И, собственно говоря, люди имеют полное право высказывать свое мнение о своем избраннике. Чиновники - это люди, которые находятся на должностях, на трудовом договоре, чиновники - это исполнительная власть, которая реализует зачастую непопулярные решения и находится на службе. Человек, который на службе, - это одно, а человек, которого выбрали люди, - это другое».

Здравый смысл в предложении отменить уголовную ответственность за оскорбление депутатов увидел председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак. Любая критика - это зеркало, в котором критикуемый может увидеть то, чего не замечает сам. И, если у него есть голова на плечах, он сделает выводы, проведет работу над ошибками и улучшит свою работу и отношение к делу - это депутат усвоил на собственном опыте. Нашлось у него и собственное объяснение того, почему Алексей Нечаев предложил отменить уголовную ответственность за публичное оскорбление только депутатов, а про чиновников не сказал ни слова.

«Мне кажется, Алексей Нечаев здесь действует как политик. Если он предложит сразу все, конечно же, этот закон не примут. А если двигаться поступательно, по чуть-чуть, сначала в отношении депутатов отменить этот законопроект, потом, может, в отношении еще какой-то категории властьимущих граждан, глядишь, потихонечку гайки немножечко ослабятся. И люди смогут более свободно высказываться и критиковать любые законопроекты, которые направлены на запрещение критики, будь то депутатов, будь то представителей исполнительной власти. На мой взгляд, таких законов быть вообще не должно. Должна быть всегда объективная, конструктивная критика для того, чтобы критикуемый субъект делал выводы в отношении себя. Это всегда идет на пользу. Я вам хочу сказать также по своему личному опыту, когда кто-то критикует меня, особенно в период предвыборных кампаний, либо партию, мы ее как раз таки воспринимаем, эту критику, как учебное пособие. Мы действительно иногда не замечаем за собой тех вещей, которые замечают посторонние люди. Это очень полезно. Поэтому инициатива, которая направлена на отмену запретных мер в отношении критики, мне кажется здравая, хорошая и положительная».

Председатель регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания Артур Гайдук полагает, что перед законом все равны, вне зависимости от того, представитель власти ты или простой смертный. Поэтому выделять публичное оскорбление представителя власти в отдельную статью Уголовного кодекса было изначально странно.

«Мне кажется, что оскорблять вообще никого нельзя на самом деле, публично, во всяком случае. Если в личной беседе вы это говорите, то тогда вам ответят соответственно. А когда публичные оскорбления – это нехорошо в любом случае. И здесь, по-моему, и чиновники, и депутаты, и просто рядовые граждане нашей страны должны находиться в абсолютно равных условиях».

Не поддерживает инициативу «Новых людей» первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко. Он уверен, что везде должны быть рамки приличия. Если депутат несет чушь, поправь его - зачем оскорблять? Критика и оскорбление - это две большие разницы, отмечает он, и за оскорбление, тем более публичное, надо нести ответственность.

«Моя позиция такая, что, если человек оскорбил другого, то должен понести за это ответственность, должен отвечать за свои слова. Критика имеет под собой основание. Должна быть за что-то. Например, депутат не выполнил свои обещания, надо критиковать его в этом. А оскорблять зачем? Это две большие разницы, оскорбление и критика. Надо поправлять депутата в вежливой форме, не оскорбляя».

Как человек, более 20 лет проработавший в следственных органах, председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов убежден, что отменять уголовную ответственность за публичное оскорбление депутатов нельзя ни в коем случае. Но для депутатов от «Новых людей» не помешало бы сделать исключение - может, это отобьет у них желание выступать с такими странными инициативами, иронизирует Михаил Иванов.

«Можно в Уголовный кодекс внести статью, что, если "«Новых людей" (российская политическая партия - ред.) будут оскорблять, то к ответственности никого не привлекать. Пусть их побьют на улице, еще что сделают. Все будет нормально. Я думаю, они поймут свою ошибку. Безнаказанность рождает преступность. Еще Ленин говорил, от преступления до наказания должно быть минимальное время. А из этого предложения следует, что человек может фактически совершить уголовно наказуемое деяние, а его освобождают от ответственности. Это нормально?»

Между тем, региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков наоборот считает инициативу Алексея Нечаева очень правильной. Мало того, полагает он, надо отменить уголовную ответственность за оскорбление не только депутатов, но и чиновников, тем более зачастую они и сами за словом в карман не лезут и не стесняются в выражениях. А вот публичное оскорбление президента России - совсем другая история. Поэтому уголовную ответственность за публичное оскорбление высшего лица государства, символа страны, надо оставить, убежден Антон Минаков.

«Что касаемо депутатов и чиновников, обеими руками поддерживаю снятие уголовной ответственности. Тем более, что мы с вами сами видим, некоторые чиновники, в том числе и в Псковской области, иногда за словом в карман не лезут. Так почему, если некоторым депутатам и чиновникам можно высказываться негативно в адрес населения, и это периодически происходит, мы с вами большое количество видео можем найти в различных источниках, то почему народу нельзя отвечать? Поэтому, безусловно, эту инициативу поддерживаю. Нужно снимать ограничения, нужно снимать уголовную ответственность, оставить только для президента».

Какие «Новые люди», такая и инициатива, отмечает член «Единой России», председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов. Ему не симпатично большинство идей, которые выдвигает эта партия, и каждую он готов разобрать по косточкам, потому что они по большей части популистские. Как и идея отменить уголовную ответственность за публичное оскорбление депутатов, полагает Алексей Севастьянов.

«Мне не хотелось бы, чтобы "Новые люди" вваливали популистскую тему. Вот какие-то такие временные пиар-эффекты, заголовки и все остальное. А, к сожалению, такую инициативу я считаю тоже пиар-заголовком. Это инициатива крайне негативная. Во-первых, оскорбление любого человека недостойно уважающего себя человека. Каждый имеет право выразить свое мнение, свое отношение, но не оскорбление. На мой взгляд, за оскорбление личности госслужащего, депутата надо отвечать. Лично я, как депутат, прикладываю достаточно усилий, более чем, чтобы представлять интересы всех людей, которые меня выбрали. И я понимаю, что для решения тех или иных вопросов иногда не хватает для меня полномочий и возможностей. Иногда это сопряжено с различными факторами, это все надо обсуждать. А просто оскорблять депутата, человека, который защищает интересы людей, мне кажется, несправедливо».

У наших сегодняшних спикеров получилась очень разнообразная палитра мнений. Одни находят вполне разумное объяснение идее отменять уголовную ответственность за публичное оскорбление депутатов и всячески ее поддерживают. Другие предлагают пойти еще дальше и отменить уголовную ответственность и за оскорбление чиновников, тем более что есть примеры, когда представители власти и сами допускают оскорбления в отношении граждан. Третьи категорически против инициативы: мол, обидел бедного депутата - отвечай по закону. Так или иначе, есть ощущение что никакой корректировки законодательства в этом плане не будет, особенно если учесть, что в Госдуме и правительстве обсуждается идея ужесточить наказание за публичное оскорбление власти. А значит предложение господина Нечаева, скорее всего, так и останется просто громким популистским заявлением.

Татьяна Иванова