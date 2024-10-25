Общество

Юную жительницу Пскова спасли в клинике педиатрического университета

11-летнюю девочку из Пскова с инородным телом в подголосовом отделе гортани срочно доставили в Санкт-Петербург и успешно прооперировали в клинике Петербургского государственного педиатрического медицинского университета министерства здравоохранения Российской Федерации. Об этом педиатрический университет сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Педиатрический университет

Решение о медицинской эвакуации девочки принял ректор педиатрического университета Дмитрий Иванов.

Девочка поступила сразу на операционный стол, минуя приёмное отделение, по так называемому «красному коридору». Операция велась под общим наркозом, с сопровождением опытнейших анестезиологов, под контролем микроскопа.

«Благодаря тому, что в педиатрическом университете самое современное оборудование, мы имели возможности получать полный обзор и выполнять точные манипуляции, - рассказала профессор Захарова о ходе операции.