Общество

С начала года объём портфеля кредитования девелоперов СЗФО превысил 470 млрд рублей — Сбер

По итогам 9 месяцев 2024 года объём финансирования застройщиков жилой недвижимости в Сбербанке на Северо-Западе вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило 115 млрд рублей. В целом объём кредитов девелоперам превысил 470 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Сбере.

«Мы активно работаем над улучшением условий финансирования и оптимизацией процесса рассмотрения сделок, что положительно сказывается на спросе и объеме выдачи кредитов. С начала 2024 года к нам обратились 76 новых клиентов-девелоперов за проектным финансированием. Отмечу, что большая часть девелоперов Северо-Запада на сегодняшний день строит свои объекты при помощи эскроу-счетов, что позволяет обезопасить интересы дольщиков и гарантирует застройщикам стабильное финансирование», - сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Сбербанк предлагает обширный набор финансовых услуг, сопровождающих клиента на всех этапах реализации проекта, начиная с инструментов для приобретения земли и покрытия других проектных издержек, а также с возможностью получения кредита под ожидаемую прибыль от реализуемого проекта. Эти средства могут быть направлены на развитие новых площадок. Благодаря этому клиенты банка ощущают большую уверенность при осуществлении строительных проектов на любой стадии.