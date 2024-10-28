Общество

«Госуслуги» попросили россиян сменить почтовый ящик gmail.com

Портал «Госуслуги» начал просить пользователей сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @gmail.com на любой другой: части россиян уже пришло уведомление об обновлении почты.

«Вы используете для доступа к "Госуслугам" почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля... Защитите свою учетную запись: замените почту @gmail.com на любую другую. Укажите новый адрес в настройках личного кабинета», - говорится в уведомлении на портале.

Отмечается, что просьба связана с тем, что недавно компания Google ограничила использование смс-подтверждения для создания новых аккаунтов. «Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», - поясняется в сообщении.

В качестве альтернативы предлагается сервис @xmail.ru от VK, который уже интегрирован с порталом госуслуг, пишет РИА Новости.

В сентябре некоторые пользователи Google жаловались на то, что они не могут зарегистрировать аккаунт через российский сотовый номер. Позже Минцифры России подтвердило, что Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, однако добавили, что смс-подтверждение авторизации для ранее созданных аккаунтов еще работает.