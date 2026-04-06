От аллергии до бесплодия: в каких случаях поможет плазмаферез

Иногда для улучшения самочувствия нужна «чистка» крови - плазмаферез. Метод позволяет вывести из организма плазму вместе с содержащимися в ней токсинами, аутоантителами, холестерином. Он помогает справиться с интоксикацией, избавляет от аллергии, омолаживает и даже повышает шансы на беременность. Но, как любая медицинская процедура, плазмаферез проводится строго по назначению врача.

При каких хронических заболеваниях и патологических состояниях эффективен этот метод, насколько он безопасен, и почему не стоит «чистить» кровь без рекомендации специалистов, Псковской Ленте Новостей рассказала Елена Никанорова — врач-трансфузиолог Псковской областной клинической больницы.

Экстренная помощь

«Есть методы, которые непосредственно лечат заболевание, а есть вспомогательные, которые улучшают его течение и предупреждают очередное обострение. Процедура лечебного плазмафереза— в большинстве случаев вспомогательная методика», - рассказала Елена Никанорова.

При этом, по словам врача, есть заболевания, где плазмаферез является основным методом, помогающим справиться с острым периодом течения болезни.

Наиболее часто процедура применяется при остром панкреатите - помогает быстро снять обострение и даже не довести дело до оперативного лечения. «У нас были случаи, когда благодаря нескольким процедурам плазмафереза с интенсивной терапией капельницами удалось обойтись без хирургического вмешательства», - отметила врач.

Ещё один вид заболеваний, когда плазмаферез необходим как экстренная помощь - синдром Гийена-Барре. Это неврологическое расстройство, при котором иммунная система организма ошибочно атакует периферические нервы. «Очень часто этому способствуют вирусные инфекции. Переболел пациент ковидом - вроде бы заканчивается острый период, и вдруг у него начинают слабеть ноги, отказывает дыхание, развивается обездвиженность. В организме изменилась иммунная система, и он, грубо говоря, начинает воевать против себя, против собственных тканей. Органами-мишенями в данном случае становятся оболочки нервных волокон. Они разрушаются, нервные импульсы проводятся плохо, отказывает та или иная группа мышц», - пояснила Елена Никанорова.

Врач отметила, что лечебный плазмаферез оказывается решающим в торможении нарастания неврологической симптоматики у таких больных и способствует их быстрейшему выздоровлению.

Дополнительный метод

В остальных случаях процедура плазмафереза используется как вспомогательный метод, который облегчает течение заболевания и предотвращает частые обострения. По словам врача, список диагнозов и состояний, когда эта процедура показана - очень большой.

«Начнем с самого простейшего — любой вид интоксикации. Это может быть хроническое заболевание, например, токсический гепатит или гепатит А, B, C любого вида в острой фазе. Или, например, длительное употребление алкогольсодержащих напитков. Из такой интоксикации пациенту очень тяжело выбраться. Необходимо провести нашу процедуру, которая позволяет чисто механически снизить интоксикацию», - рассказала Елена Никанорова.

Показан плазмаферез и онкобольным, проходящим курсы химиотерапии. «Даже если пациент достаточно слаб и на грани декомпенсации (состояния, при котором происходит одновременное или последовательное нарушение функций нескольких органов — прим.ред.), у нас есть возможность ему помочь. Наше оборудование позволяет во время процедуры отслеживать такие показатели, как артериальное давление, пульс, насыщение крови кислородом и ЭКГ. Пациент находится под контролем», - сказала врач.

Чистка крови является эффективной и при аллергических заболеваниях — от насморка и бронхиальной астмы в период цветения до ревматоидного артрита, когда иммунитет воюет против собственного организма. В таких случаях плазмаферез усиливает действие лекарств и помогает предотвратить частые обострения.

«К нам часто обращаются с кожными заболеваниями (псориаз, экзема) - это тоже варианты иммунных нарушений, которые приносят много неприятностей пациенту, ухудшая качество жизни», - сообщила врач.

Категория пациентов, которым плазмаферез поможет снизить риск возникновения инфарктов и инсультов, - пожилые люди с сердечно-сосудистыми патологиями. «С возрастом происходит нарушение обмена липидов и холестерина, развивается атеросклероз - “забиваются“ мелкие сосуды периферического русла. Причем, не только в руках и ногах, но и в жизненно важных органах - в сердце, в головном мозге. Развивается атеросклероз и его страшные последствия типа инсульта и инфаркта. В таких случаях процедура способствует механической очистке крови от избытков жиров, холестерина и дает пациенту запас времени, чтобы изменить привычки питания и тем самым избежать последствий», - пояснила она.

Иногда на плазмаферез приходят женщины по рекомендации гинеколога. «За последние шесть месяцев обращались две пациентки, страдающие бесплодием и проходящие процедуру экстракорпорального оплодотворения. Необходимо было убрать из организма иммунные комплексы, которые воюют против подсаженной оплодотворённой яйцеклетки. После прохождения процедур очередные попытки ЭКО прошли успешно, и мы надеемся, что женщинам удастся благополучно выносить и родить детей», - отметила специалист.

По назначению врача

Несмотря на то, что процедура действительно эффективная и позволяет справляться со многими патологическими состояниями, проходить ее здоровым людям «ради профилактики» или «омоложения» врач не советует. «Есть показания и противопоказания. Это инвазивная процедура: для того, чтобы выполнить плазмаферез, нам надо внедриться в организм. А даже самый банальный внутримышечный укол, к сожалению, имеет побочные эффекты и осложнения», - говорит врач.

До проведения процедуры необходима консультация врача-трансфузиолога, который знакомится с пациентом и его медицинской документацией. «Чем больше информации о пациенте, тем меньше нежелательных побочных эффектов может принести наша процедура. Кроме того, именно доктор может определить, показана она пациенту или нет», - отметила Елена Никанорова

Плазмаферез - процедура, которая проводится под контролем врача на специальном аппарате. Она длится полтора-два часа.

«Стерильный комплект расходных материалов, предназначенный для ее проведения, вскрываем при пациенте и заправляем в аппарат. Кровь собирается через венозный катетер и разделяется на клетки и жидкую часть — плазму. Плазма со всеми растворёнными в ней полезными и токсичными веществами собирается в пакет и утилизируется. А клетки крови возвращаются к пациенту», - рассказала врач об этапах процедуры.

Что касается эффекта омоложения от плазмафереза — это не миф. «Доноры говорят, что любая кроводача является для организма стрессом, но положительным, который его мобилизует, заставляет встряхнуться и активизировать свои резервы. И некоторые наши пациенты после первой-второй процедуры говорят о том, что у них ощущение эйфории, лёгкости, что они как будто полетели!» - рассказала она.

Но помимо этого приятного момента, есть и другая сторона медали: «Есть ещё один эффект, о котором я стараюсь пациентов предупредить. После первой и второй процедуры ваше хроническое заболевание может обостриться, потому что организм активизируется. Это не должно пугать: после третьей-четвёртой процедуры болезнь протекает более легко».

Пациентам с хроническими заболеваниями врач рекомендует проходить плазмаферез два раза в год, потому что эффект от курса длится на протяжении пяти-шести месяцев. Людям с серьёзными заболеваниями, угрожающими жизни (атеросклероз, сахарный диабет и др.) - еще чаще.

«Недавно процедуру проходила женщина с активным атеросклерозом и сахарным диабетом. Ее плазма, которая осела на фильтре после лечебного мероприятия, была грязно-серая, мутная, как разведенная сметана. Отсюда - усталость, тяжесть, отеки и прочее, потому что сердцу очень тяжело по сосудам проталкивать эту взвешенную смесь. Естественно, чем чаще и регулярнее вы будете очищать свою кровь, тем лучше», - отметила врач.

Помимо плазмафереза, областная больница предлагает процедуры внутривенного лазерного и ультрафиолетового облучения крови. Метод рекомендуется для улучшения кровообращения, особенно в мелких сосудах. Процедуры показаны при облитерирующем атеросклерозе нижних конечностей, сахарном диабете, а также при урологических проблемах, таких как простатит.

«Возможности улучшить качество жизни при различных хронических заболеваниях в нашей больнице есть, их много. Приходите! Мы поможем!» - призвала врач.

