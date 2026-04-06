 
Общество

0

Антинаркотическая операция «Чистое поколение-2026» стартовала в Псковской области 6 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону. 

Изображение: УМВД России по Псковской области

Первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение» проводится на территории Псковской области в период с 6 по 15 апреля. 

Цель операции - профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, предупреждение возникновения причин и условий распространения наркомании, предотвращение незаконного потребления наркотиков среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также фактов вовлечения несовершеннолетних и молодежи в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков. 

На время проведения операции сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления запланировали различные профилактические мероприятия: лекции, тренинги, марафоны.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026