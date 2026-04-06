Антинаркотическая операция «Чистое поколение-2026» стартовала в Псковской области 6 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение» проводится на территории Псковской области в период с 6 по 15 апреля.

Цель операции - профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, предупреждение возникновения причин и условий распространения наркомании, предотвращение незаконного потребления наркотиков среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также фактов вовлечения несовершеннолетних и молодежи в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

На время проведения операции сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления запланировали различные профилактические мероприятия: лекции, тренинги, марафоны.