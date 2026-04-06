В Псковскую область поступила вакцина от клещевого энцефалита для взрослых

Вакцина от клещевого энцефалита для взрослых поступила в Псковскую область, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения региона. Чтобы сделать прививку, все желающие могут обращаться в поликлинику по месту жительства. Вакцинация бесплатная по полису ОМС.  

«В этом сезоне в Псковской области уже были зафиксированы укусы клещей. Поэтому помимо вакцинации необходимо помнить и о мерах профилактики. Нужно надевать светлую, прилегающую одежду и головной убор, а также использовать защитные средства–репелленты: наиболее эффективны средства с пометкой "акарицидные" (они убивают клещей) или "инсектицидно-репеллентные" (отпугивают и убивают). Важно соблюдать правила использования данных средств, например, акарициды наносятся только на одежду, их нельзя наносить на кожу. Также нужно проводить само- и взаимоосмотры, чтобы вовремя заметить клеща и снять его, так как клещ редко кусает сразу. Если на прогулке проводить поверхностный осмотр каждые 15–20 минут, а после возвращения домой — тщательный осмотр всего тела, то можно заметить и снять клеща еще до его присасывания», - сообщили в министерстве.

Если клещ уже укусил, необходимо как можно скорее обратиться в травмпункт, приемного отделения инфекционной больницы для его безопасного удаления и получения профессиональной медицинской помощи. Попытки самостоятельного удаления повышают вероятность повреждения тела клеща, оставления его частей в коже или непреднамеренного введения в ранку инфицированной слюны.

Отмечается, что закупочные процедуры по детской клещевой вакцине продолжаются.

