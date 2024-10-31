Общество

«Щец-борщец» и «Гаванская сигара» незаконно продавались в Псковской области

Более 2 500 партий семян овощных культур и саженцев плодовых деревьев, сорта которых не включены в государственный реестр, выявили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

За 10 месяцев 2024 года на территории Псковской области проведено 46 контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом в области семеноводства.

В рамках выездных обследований и мониторинга данных, содержащихся в сети Интернет, проконтролировано 11 125 партий семян сельскохозяйственных растений и посадочного материала, которые находились в реализации, среди них выявлена 2 501 партия семян овощных и плодовых культур, сорта и гибриды которых не включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (Госреестр).

Среди сортов, не включенных в Госреестр, наиболее часто предлагались следующие партии сельскохозяйственных культур: белокочанная капуста сорта «Чудо ультрараннее» и «Санькина любовь», морковь сорта «Нантская без сердцевины», «Бессердцевинная» и «Нантская сахарная», сладкий перец сорта «Новогогошары», «Новогогошары оранжевый», столовая свекла сорта «Щец-борщец», огурец сорта «Китайский болезнеустойчивый», «F1 Китайский долгожитель», «F1 Китайский жароустойчивый», томат сорта «Гаванская сигара», «Гусиное яйцо», «Космонавт Волков» и посадочного материала: саженцы яблони сорта «Гала Маст», «Чемпион», «Васюган» и груши сорта «Лесная красавица», «Сокровище».

Управление Россельхознадзора по признакам нарушения обязательных требований, предусмотренных частью 2 статьи 16 федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве», 36 хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области семеноводства.