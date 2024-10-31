Общество

Школы Пскова после каникул останутся на «дистанционке»

Дистанционное обучение в школах и учреждениях дополнительного образования в Пскове продлевается ещё на 4 дня: с 5 по 8 ноября. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Карантин позволил стабилизировать ситуацию, но полностью остановить заболеваемость пока не удалось. По рекомендации Роспотребнадзора следует выдержать 3 недели - инкубационный период микоплазменной инфекции, которая вызывает пневмонию у детей. Здоровье наших детей превыше всего!» - написал Борис Елкин.

Напомним, с 21 октября все школы Пскова перешли на дистанционный формат обучения в связи с большим числом случаев внебольничной пневмонии в ряде образовательных учреждений города. С 23 октября начались каникулы.

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Ситуация с заболеваемостью внебольничными пневмониями в городе остается непростой.