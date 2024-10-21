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Блоги / Юлия Магера

Мужество непопулярных решений

21.10.2024 15:04|ПсковКомментариев: 0

Мы часто критикуем власти по самым разным поводам: не туда скамейки поставили, не так мероприятие организовали, не там лежачего полицейского смонтировали. На любое происходящее в городе событие найдется десять мнений, охватывающих весь возможный спектр рефлексии. Вот и на этот раз, когда в Пскове объявили неделю всеобщей школьной дистанционки, нашлись категорические противники принятого решения. Однако обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера уверена: введение карантина — не тот случай, чтобы заниматься критикой. Свою позицию она объясняет в авторской колонке.

 

Начавшаяся сегодня в Пскове неделя общешкольного дистанта, за которой последуют осенние каникулы, – следствие гуляющей по городу внебольничной пневмонии. Преимущественно, циркулирует она в школьной среде. Ранее на карантин были закрыты несколько школ, однако стало понятно, что распространение инфекции это не останавливает. Замки пришлось развешивать повсеместно, и на школьные двери, и на входы в творческие кружки и спортивные секции.

Первыми на дистанционку ушли школы №1 и №24, о чем стало известно 7 октября. Далее список пополнился еще тремя: №18, №26, №27 (ПИЛГ). Во всех случаях предписание на приостановку учебного процесса в стенах школ выписывал Роспотребнадзор.

«Разобщение школьников – это действенная профилактическая мера, позволяющая не допустить распространение инфекции», - поясняли в санитарном ведомстве.

Вопрос с освоением учебной программы в каждой школе решался индивидуально, одних детей просто отправили по домам, другим выдали тонну домашки, третьи перешли на дистант. Новость о введении всеобщей дистанционки прозвучала в прошлый четверг, 17 октября.

«С 21 октября все школы Пскова переводятся на дистанционное обучение, - сообщил подписчикам в соцсетях глава Пскова Борис Елкин. - Данное решение принято в связи с многочисленными случаями внебольничной пневмонии среди школьников. С 28 октября начнутся школьные каникулы, что позволит обеспечить разрыв контактов между детьми на две недели и снизит распространение инфекции. Также приостанавливаются занятия в учреждениях дополнительного образования с 21 октября по 4 ноября, кружках культуры и спорта. Всем желаю оставаться здоровыми!»

Решение городских властей поддержал губернатор Михаил Ведерников.

«Заболевание достаточно тяжёлое, поэтому такое решение необходимо, - отметил глава региона. - Берегите себя и своё здоровье!»

Ожидаемо по соцсетям потекло нытье. У кого-то учитель не так ведет, у кого-то с техникой проблемы, кому-то приходится решать вопросы с работой, чтобы быть эту неделю рядом с младшими школьниками. Очень хочется с интонацией инженера из веб-сериала «Внутри Лапенко» задать вопрос: «Ну вы чего?!» Речь же, в первую очередь, идет о здоровье детей! Более того: о здоровье всех жителей города. В детских коллективах зараза распространяется со скоростью пожара на торфянике. Детей среди заболевших большинство, дальше инфекцию они отлично передают и взрослым.

Но на наших медийных полях каждый суслик — агроном. Как чемпионат мира, так все вокруг выдающиеся тренеры. Как где-нибудь две машины стукнутся, так все вокруг превращаются в шоферов-виртуозов. А как случается подъем заболеваемости, так некуда деться от доморощенных инфекционистов-эпидемиологов. Так на нас влияет доступ к общему информационному полю, создающий иллюзию равноценности мнения профессионалов и диванных экспертов. Последних еще и слышно сильнее, так как голос их громче.

Поистине надо иметь железное самообладание и непоколебимое мужество, чтобы при подобных условиях вводить ограничительные меры.

Спасибо надо сказать, что городские власти не пошли на поводу у громкой части родительского сообщества. Поступили мудро, доверившись профессионалам-медикам. Именно в таких ситуациях важно не завоевывать дешевую популярность среди манипуляторов общественным мнением, а принимать решения — своевременные, жесткие, отчасти непопулярные.

Можно провести аналогию с отопительным сезоном. Дважды в год, весной и осенью, происходит одно и то же. Тем жарко, этим холодно, звучат требования скорее выключить и побыстрее включить батареи. И мы видели, что порой эти требования удовлетворяются вопреки нормативам, которые четко прописывают условия для поворота вентиля на теплосетях. Есть и другие ситуации, когда наперекор правилам ответственные лица начинают дергаться и подстраиваться. Но! Бывают моменты, когда делать этого категорически не нужно — как сейчас. Нужно принять решение и следовать ему ради общего блага. В том числе, ради здоровья детей конкретно тех людей, которые выплескивают свое недовольство дистанционкой.

«Внебольничная пневмония, которая сейчас преобладает у детей школьного возраста, — это в основном пневмония, вызванная возбудителями, которые передаются воздушно-капельным или аэрогенным путем, - на прошлой неделе описала Псковской Ленте Новостей характер заболевания Анастасия Повторейко, главврач областной инфекционки. - Соответственно, особенностью этой пневмонии является то, что она требует длительного курса антибактериальной терапии, длительного наблюдения и последующей реабилитации. То есть пневмония сложная, есть миксы, сочетания со стрептококками и гемофильной палочкой».

Также она сообщила о том, что в детском отделении заполнены койки, в том числе, в реанимации.

В связи с этим у меня есть еще несколько вопросов, и я бы хотела прямо и ясно их высказать. Господа возмущенные, вам детей своих совсем не жалко? Вы на все сто уверены, что уж ваш-то ребенок точно-точно не заболеет? А когда это все-таки произойдет, ваше сердце не будет разрываться от надсадного кашля собственного сына или дочери? Вспомните ли вы об удобстве, когда ребенка на «скорой» отвезут в инфекционку? Или отправить ребенка на несколько недель в больницу будет еще более удобно, чем сдавать на полдня в школу? Вы своих детей ради маткапитала, что ли, рожали? И что если ваш ребенок заразит уже вас?

Я понимаю, что подавляющее большинство родителей в Пскове — люди адекватные. И прекрасно понимают необходимость введенных мер, несмотря на все неудобства, которые за ними стоят. Никто не будет спорить с тем, что механизм дистанционки не отлажен должным образом, что снижается качество уроков, что один ноутбук на семью с несколькими детьми плоховато стыкуется с надомным обучением, что родителям приходится по полной включать в процесс.

Все так. Но на другой чаше весов лежит здоровье детей. И эта чаша перевешивает все трудности. Если прошедшая пандемия кого-то чему-то и научила, то доверию к специалистам, неукоснительному соблюдению их предписаний, приоритету здоровья. Жаль, что этот урок выучили не все.

Юлия Магера

Теги: #здоровье #школа #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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