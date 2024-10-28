Общество

За неделю в псковскую инфекционку госпитализировали 100 детей с внебольничной пневмонией

В Пскове продолжает сохраняться непростая ситуация с заболеваемостью внебольничными пневмониями. Всего за прошлую неделю в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу с пневмонией было госпитализировано 169 человек: 100 детей и 69 взрослых. У детей преобладает возрастная группа 7-14 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

За последнюю неделю заболеваемость незначительно снизилась на 4%, но остаётся высокой. Не смотря на увеличение количества пациентов Псковская областная инфекционная клиническая больница продолжает активно работать и готова оказать необходимую помощь каждому, кто в ней нуждается, рассказали в комитете.

В приемном отделении учреждения оказывается неотложная помощь по скорой медицинской помощи или по направлению врача поликлиники на госпитализацию. После осмотра врачом приемного отделения принимается решение о госпитализации пациента, маршрутизации в другое лечебное учреждение или амбулаторного лечения на основании клинических рекомендаций Министерства здравоохранения РФ и порядка оказания медицинской помощи.

«Команда высококвалифицированных специалистов инфекционной больницы трудится круглосуточно, чтобы обеспечить качественное лечение и заботу на каждом этапе вашего выздоровления. Просим проявить терпение и поддержать врачей», - обратились в комитете к жителям области.