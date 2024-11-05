Общество

Разноцветный лишай окрасил двоих псковичей

Двое мужчин почти одновременно обратились в кожно-венерологический диспансер Псковской области. Причины обращения были разные, но никто из них не обращал внимание на пятна: ни зуда, ни жжения, никакого другого дискомфорта они не доставляли. При осмотре врач поставил диагноз — отрубевидный лишай. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Отрубевидный или разноцветный лишай — заболевание кожи, вызванное грибковой инфекцией. Болезнь сопровождается образованием небольших пятен, за счёт чешуйчатой структуры они напоминают отруби.

Разноцветным лишай называют, потому что грибок влияет на пигментацию кожи, и у разных людей болезнь проявляется по-разному: пятна могут быть белыми, розовыми, жёлтыми, коричневыми, отметили в комитете.

Пациенты длительное время не обращались к врачу, таким образом давая грибку размножаться и распространяться по коже. Диагностика не представляет затруднений у врача, а вот лечение может затянуться от 1 до 6 месяцев, так как грибок может жить не только в эпидермисе, но и в волосах, и в слизистых, отметили специалисты.