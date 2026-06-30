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Россия закрыла некоторые погранпереходы, в числе которых Печоры-Псковские и Пыталово

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Правительство России ограничило пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией.

Скриншоты распоряжения правительства Российской Федерации от 30 июня 2026 года №1674-р / Официальное опубликование правовых актов

«Временно приостановить с 1 июля 2026 года движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на отдельных участках», — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

Среди них: Выборг (Ленинградская область), Вяртсиля (Республика Карелия), Люття (Республика Карелия), Санкт-Петербург-Финляндский (Санкт-Петербург), Светогорск (Ленинградская область), Печоры-Псковские (Псковская область), Пыталово (Псковская область), пишет «РИА Новости».

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