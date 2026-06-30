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Перечень закрытых для женщин профессий в России сократили в четыре раза

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Перечень закрытых для женщин профессий сократился более чем в четыре раза, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Фото: Кирилл Каллиников / «РИА Новости»

«Сегодня так меняются условия труда благодаря цифровизации, благодаря внедрению безопасных методов производства, что все больше профессий, которые еще раньше были мужскими, становятся женскими. Этот перечень сегодня сокращен более чем в четыре раза, и в феврале прошлого года мы в очередной раз, Минтруд России, обновили список таких профессий», — сказала Ольга Баталина на Форуме женщин Севера.

Ольга Баталина уточнила, что некоторые профессии ранее были недоступны женщинам из-за тяжелого физического труда, вредных и опасных условий, которые могли негативно сказаться на здоровье, пишет «РИА Новости».

«Теперь у нас женщины могут работать и на автоматизированных линиях горной промышленности — это очень тоже важно у нас, в том числе и для северных территорий. И должна сказать, что в России совсем недавно, вот буквально на днях, появилась первая женщина — машинист грузового локомотива», — отметила первый замминистра.

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