Общество

«Дневной дозор»: Есть ли эффективные рычаги воздействия на недобросовестных подрядчиков?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Есть ли эффективные рычаги воздействия на недобросовестных подрядчиков? Почему не удается сдавать объекты в срок? Какую ответственность несут недобросовестные подрядчики?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Многие жители Пскова, проходя через площадь Ленина, заметили, что реконструкция здания бывшего кинотеатра «Октябрь» как-то затянулось. Вроде бы визуально здание выглядит завершенным, на нем даже есть красивая подсветка, но историко-краеведческая библиотека в нем все еще не открывается, а на прилегающей территории по-прежнему продолжаются работы. По контракту реконструкцию должны были завершить до 1 августа, но свет в конце тоннеля пока не очень просматривается. В дело вмешалось «око государево» прокуратура — ведомство решило помочь подрядчику прочувствовать всю серьезность момента и сдать объект как можно быстрее.

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Если вспомнить, и месяца не проходит, чтобы в нашем регионе не происходило какой-нибудь истории с сорванными сроками ремонта, строительства объектов или с некачественными работами. Социальный городок, реконструкция улицы Яна Фабрициуса, капремонт школ в разных муниципалитетах и набивший оскомину кампус ПсковГУ — это то, что первым приходит в голову, а на самом деле список проблемных объектов, которые слишком долго строились или ремонтировались (а некоторые строятся до сих пор), длиннее.

Казалось бы, если ты заявляешься на конкурс, выигрываешь его и берешь на себя обязательства сделать свою работу качественно и в срок, то будь добр, постарайся — тебе за это в рамках заключенного контракта платят деньги. Но система дает сбой, а претензионная работа, включая штрафы и занесение в реестр недобросовестных поставщиков, не всегда приносит желаемые результаты. Почему не удается сдавать объекты в срок? Как выстроен контроль заказчиков за работой подрядчиков на объектах? Есть ли эффективные рычаги воздействия на недобросовестных подрядчиков? И что надо сделать, чтобы проблему некачественных работ и сорванных сроков решить раз и навсегда? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Рычаги воздействия на недобросовестных подрядчиков, конечно же, есть. Вопрос в том, насколько они эффективны, отмечает спикер Псковского областного Собрания Александр Котов. В каких-то случаях подрядчик ускоряется в ответ на штрафные санкции и меры прокурорского реагирования и старается сдать объект с минимальным отставанием, а в каких-то случаях эти меры реагирования не имеют никакого смысла, потому что у подрядчика попросту нет возможности исполнять взятые на себя обязательства: зачастую по результатам конкурсов выигрывает строительные организации, которые не имеют ни рабочих, ни техники, ни опыта. Какой может быть выход? Тех подрядчиков, которые уже попались на недобросовестном исполнении контрактов, впредь нельзя допускать до строительно-монтажных работ.

«Я убежден, что чем больше будет предпринято мер по отношению к недобросовестным подрядчикам, тем здоровее будет ситуация на строительном рынке. В последнее время, с учетом реализации национальных проектов, денежные средства выделяются большие, соответственно, работ очень много, и наряду с хорошими и качественными строителями на рынке появляются разного рода, не побоюсь этого слова, мошенники. Здесь я вижу только работу общими усилиями, чтобы и управление Федеральной антимонопольной службы в рамках своих полномочий работало четко и эффективно, чтобы прокуратура следила за выполнением обязательств в рамках прокурорского реагирования. Заказчик должен на объекте с утра до вечера контролировать ход строительных работ и реагировать своевременно, а не тогда, когда уже зачастую поздно. И органы власти тоже должны в целом следить за производством строительных работ. Еще одна большая и глобальная задача — все-таки нужно создавать условия для того, чтобы развивались строительные компании. Нужно, конечно, смотреть за расценками, чтобы у этих строительных компаний была финансовая мотивация работать. Нужно стараться сокращать сроки прохождения всяких разных бюрократических процедур, согласований. Это тоже очень сильно влияет на производство строительных работ. Во многом зависит от сложенной работы заказчика и подрядчика, чтобы каждый четко выполнял свои обязательства по контракту. Здесь еще есть тонкий момент. Можно же просто встать на букву закона и в соответствии с существующими нормами наказывать строительные организации за несоблюдение сроков. Но ведь есть же и объективные причины. Заказчик в этом случае должен оказывать помощь».

В числе наиболее громких незавершенных в срок объектов в Пскове — здание бывшего кинотеатра «Октябрь», но здесь есть просвет, и школа на улице Киселева. Подрядчик сбавил темп, хотя были шансы завершить работы до конца года, и плановые сроки сдачи объекта находятся действительно под угрозой, отмечает заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский. Комментируя в целом проблему нарушений сроков работ по контрактам, он пояснил, что зачастую в проектно-сметную документацию по тем или иным объектам приходится вносить изменения «по ходу пьесы», когда работы уже начались. Это может быть связано, например, с отсутствием на рынке прописанных в контракте стройматериалов. Как следствие, ход работ замедляется, что, в свою очередь, приводит к несоблюдению сроков исполнения контракта. Кроме того, некоторые подрядчики изначально переоценивают свои силы, поэтому не укладываются в сроки. Администрация Пскова ведет претензионную работу с нерадивыми подрядчиками, отмечает Виталий Сухинский, но главное здесь — не переборщить.

«Претензионная работа ведется. Наша главная задача — завершить объекты. Иногда претензионная работа может, наоборот, способствовать полностью уходу подрядчика с объекта. Есть у нас прецеденты, где подрядчику выставлены штрафные санкции более чем на миллион рублей. И действительно, его это подстегнуло к увеличению темпов работы, завершению объекта в срок. Штраф — это не сама цель, нам все-таки нужно договариваться с подрядчиком, завершать вместе объект, это его заслуга и наша обязанность, поэтому штраф — это крайняя мера. Обращаемся в реестр недобросовестных поставщиков, когда мы понимаем, что нет никаких рычагов, с ним мы дальше не сможем завершить объект. Конечно, приходится кардинальные меры принимать и расторгать контракт. Но эта процедура сложная, для заказчика не совсем простая, посчитать, что осталось, потому что подрядчику обязаны все-таки заплатить за то, что он сделал, даже если он сорвал сроки. Поэтому целую процедуру организовывать нового аукциона и завершение работы с новым подрядчиком — это крайняя мера».

Подрядчики, срывающие сроки, есть и в Островском районе. Бывает, дело доходит и до судебных решений, по которым с подрядчиками приходится прощаться, рассказывает глава района Дмитрий Быстров. Конечно, было бы проще работать с теми подрядчиками, которые хорошо известны, сделали не один объект и хорошо себя зарекомендовали, но в этом плане ограничения накладывает 44-й федеральный закон о госзакупках, который призван не допускать монополию на рынке. Кроме того, остро стоит проблема дефицита подрядчиков. Многие по-настоящему компетентные организации в большей степени ищут себя в крупных городах. Поэтому работать приходится с теми, кто есть. Но загвоздка не только в этом. Комментарий Дмитрия Быстрова.

«Мне кажется, корень зла в большей степени кроется не в том, что у нас такие подрядчики, где-то безрукие или безответственные. Хотя такие тоже имеются. Сейчас будут судебные решения с подрядчиком, который просто пропал. Причем он большую часть своих обязательств выполнил, осталось закрыть определенные бумажные работы и работу по благоустройству. Просто не выходил на связь. Мы его не видели, он не появлялся, поэтому были вынуждены применить меры. Обратились в УФАС и дальше в суд. Бывает, когда действительно подрядная организация берет на себя обязательство, рассчитывает на какие-то рабочие силы, а эти силы подводят, причем в такой форме, что в смету не помещаются. Посмотрите на рынок строительных материалов. Насколько сейчас себестоимость объектов выросла, насколько выросли цены на строительные материалы. Буквально недавно анализировали, за четыре года почти в четыре раза по некоторым позициям. А размер сметной части не вырос. Поэтому это комплексный вопрос. Я считаю, что инструментов для реагирования достаточно. Для более действенных мер надо было больше давать полномочий заказчикам, чтобы они на более ранних сроках безболезненно расставались с подрядчиком. Но какой придет следующий подрядчик? Есть те, которые работают здесь уже годами, и к ним нареканий нет. Но их количество для выполнения всего объема по проектам маловато. Насколько выросли размеры инвестиций для этого? Естественно, на рынке должно работать больше организаций. Вот и приезжают люди из других регионов, либо появляются новые и не справляются, а это влечет за собой незавершение объекта».

О том, как обстоят дела с исполнением дорожных контрактов в Псковской области, рассказал председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов. Его оценки довольно оптимистичные. Рычагов воздействия на подрядчиков предостаточно. Вопрос в желании заказчиков контролировать ход исполнения контракта и наводить порядок.

«По дорожному направлению более-менее порядок наведен. Напомню, что Михаил Юрьевич Ведерников (губернатор Псковской области - ред.) ранее активно этому уделял внимание. В последнее время все меньше встречается проблем с качеством дорожных работ. Просрочки бывают, но, по большому счету, они несущественные. От одного-двух дней до недели по объективным причинам - это может случиться. Или появляется дополнительное изменение проектной документации, что влечет за собой увеличение сроков реализации проектов. В дорожной отрасли рынок подрядчиков сформирован, поэтому именно в части компетенции подрядчиков серьезных проблем нет. С каждым годом все меньше. В этом году в РНП никто не попал. Подрядчики в целом все квалифицированы. Единственное, что у самих подрядчиков проблемы с кадровым составом: рабочие специальности, инженерные специальности. Очень серьезный недостаток у всех».

По полочкам взгляд на щекотливую проблему исполнения контрактов, причем как с позиции заказчиков, так и с позиции подрядчиков, разложил эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов. Да, бывают недобросовестные подрядчики, и зачастую некоторые нюансы всплывают уже на середине строительства, поэтому заказчику легче не менять коня на переправе (то есть менять подрядчика), а «домучивать» объект со старым. Но очень часто в процесс вмешиваются объективные факторы: бюрократия со стороны заказчиков, удорожание стройматериалов, трудности с логистикой и недостаток рабочей силы.

«Нельзя выделить какую-то одну проблему, здесь комплекс проблем. К сожалению, зачастую они связаны не с желанием той или иной организации качественно или некачественно выполнять взятые на себя обязательства, а просто с внешним фактором. Как с одной стороны, так и с другой стороны. То есть со стороны заказчиков, особенно связанных с государством, это сильная бюрократия, конкретизация законов, которые не дают возможности шаг влево, шаг вправо сделать. А со стороны подрядчика это, безусловно, очень непредсказуемая ситуация с материалами, рабочей силой, планированием работ в долгосрочной перспективе. Чтобы сформировалась эффективная система взаимодействия, должно быть двухстороннее движение. Должен быть пул заказчиков, честных, открытых к диалогу. А если резюмироваться, то муниципалы боятся на месте Грацкого (Александра Грацкого, экс-замглавы администрации Пскова - ред.) оказаться, а подрядчики боятся банкротства, а точнее боятся завтрашнего дня. Смотря мировую практику, идеальной системы не существует нигде. Хорошая экономика строится и быстрое качество выполнения объектов происходит из-за трех принципов. Первый — дешевые деньги, то есть либо кредитование, либо авансы. Быстрая работа и быстрая приемка этих работ, без лишних геморроев. У нас, к сожалению, первое, второе и третье выпадает».

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Органы прокуратуры Псковской области на регулярной основе осуществляют надзорное сопровождение государственных и муниципальных контактов, сообщила и. о. старшего помощника прокурора Псковской области по связям со СМИ и взаимодействию с общественностью Наталья Погоняйлова. Выработан комплекс мер по активизации темпов работ, недопущению срыва сроков, результативного и целевого освоения бюджетных средств. Особый приоритет — контракты, связанные с реализацией нацпроектов. Но, кроме надзора за работой подрядных организаций, внимание также уделяется и работе заказчиков.

«При наличии информации о возможном нарушении сроков исполнения муниципальных контрактов прокуроры предостерегают недобросовестных подрядчиков об административной ответственности. Несмотря на профилактическую работу, по результатам проверок текущего года прокуроры привлекли к ответственности 14 лиц за нарушение сроков исполнения контрактных обязательств в шести из десяти национальных проектов на территории области. При надзоре за исполнением контрактов прокуроры оценивают полноту и эффективность контроля заказчиков за своевременным исполнением обязательств подрядчиками. Прокуроры реагируют на нарушения, если заказчики не контролируют сроки и не ведут претензионную работу. В каждом случае вносится представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности. Иногда заказчики и подрядчики заключают незаконные соглашения о расторжении контрактов, когда заказчик уже инициировал расторжение в одностороннем порядке и направил сведения о подрядчике в реестр недобросовестных исполнителей. В сентябре текущего года по заявлению прокуратуры области арбитражный суд признал недействительным такое соглашение о расторжении контракта в рамках нацпроекта "Здравоохранение"».

Как оказалось, в истории с качеством и соблюдением сроков государственных и муниципальных контрактов не все так однозначно. Это только на первый взгляд кажется, что проблема — исключительно в недобросовестности подрядчиков. А на самом деле на сроки исполнения контрактов влияет целый ряд факторов: переделки первоначального варианта проектно-сметной документации, бюрократические проволочки, удорожание стройматериалов, нехватка рабочих рук, техники, да и самих организаций, оказывающих услуги по строительству и ремонтам. Но у властей есть механизмы, позволяющие бороться с недобросовестными подрядчиками, включая: системный надзор за ходом работ, штрафы, занесение их в реестр недобросовестных поставщиков.

Татьяна Иванова