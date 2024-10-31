Общество

Прокурора контролирует реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове

Прокурора поставила на контроль работу подрядчика при реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения требований закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при реконструкции здания кинотеатра «Октябрь», расположенного по адресу: Псков, улица Ленина, дом 3, с последующим размещением в нем историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва «Централизованная библиотечная система» города Пскова.

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Установлено, что в соответствии с заключенным муниципальным контрактом в обязанности подрядчика входит производство работ в строгом соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ. Завершение работ предусмотрено в срок до 1 августа 2024.

Вместе с тем в настоящий момент обязанности подрядчика в полной мере не исполнены. В связи с этим прокурор города в адрес подрядчика внесен представление об устранении нарушений закона.