Общество

Одежду из секонд-хендов надо дезинфицировать после покупки, заявила биолог

Ношение купленной в сэконд-хендах одежды может привести к тяжелым инфекциям, заявила старший лектор по клинической микробиологии Университета Лестера Примроуз Фристоун в статье для портала Conversation.

«Одежда — это известный носитель болезнетворных патогенов. Это значит, что микробы из микробиомы кожи владельца вещи могут всё еще оставаться на одежде для сэконд-хенда, если ее не почистили перед продажей. Это также означает, что любые инфекции или патогены, которые были у владельца при последней носке, могут всё еще сохраняться там», — отметила она.

По словам Фристоун, кожа каждого человека адаптируется только к тем болезнетворным микробам, которые уже проживают на ней. Из-за этого патогены, которые не вызывают реакции у одного человека, могут привести к тяжелым заболеваниям у другого.

Как подчеркнула биолог, многие из опасных микробов, остающихся на одежде, способны выживать на ней месяцами. Среди возможных болезнетворных патогенов на одежде эксперт назвала золотистый стафилококк, вызывающий инфекции на коже и в крови, сальмонеллы, ротавирусы, а также стрептококк группы А, способный вызывать тяжелые болезни.

«Одежда из сэконд-хенда — это как заплыв среди микробов. <...> Важно сначала продезинфицировать ее», — заключила Фристоун.

Как сообщалось в опубликованном в мае отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устойчивость некоторых бактерий к лекарствам усилилась с начала исследований в 2017 году, что снижает эффективность многих антибиотиков и ставит под угрозу достижения современной медицины, пишет РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявляла об усугублении эпидемиологической ситуации из-за роста устойчивости микробов к дезинфекции.