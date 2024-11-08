Общество

Государственной наградой отметили заслуги псковского полицейского в министерстве внутренних дел России

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию награждения российских полицейских за особые заслуги, в числе которых псковский полицейский Баранов Артем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ведомства

Артём Баранов - старший инспектор взвода дорожно-патрульной службы № 2 ГИБДД УМВД России по Пскову.

В апреле прошлого года, патрулируя улицы города Пскова, старший лейтенант полиции Артём Баранов и лейтенант полиции Александр Процик заметили столб дыма над многоквартирным домом. Экипаж, сообщив о происшествии в дежурную часть и экстренные службы, тут же поспешил на помощь.

Прибыв в считанные минуты на место происшествия, они успели предотвратить трагедию.

Оценив обстановку, полицейские обесточили электрический щиток в подъезде и перекрыли газ в доме. После этого начали поквартирный обход и эвакуацию жильцов 1 и 2 этажей. Чтобы разбудить тех, кто не услышал стук в дверь, автоинспекторы включили сирену и через громкоговорящее сигнальное устройство посоветовали гражданам, проживающим на третьем этаже,закрыть щели входных дверей мокрыми полотенцами и выйти на балкон.

В это время из окна квартиры, которая располагалась над очагом возгорания, появилась девушка. Было видно, что комната, где она находилась, заполнена дымом. Подоспевшие к тому моменту пожарные эвакуировали жительницу через окно квартиры. Пострадавшая не могла самостоятельно передвигаться из-за шокового состояния и интоксикации. Артем Баранов отнёс её в машину врачей.

Профессионализм и решительность сотрудников полиции, которые они проявили в экстремальной ситуации, помогли спасти жизни людей.