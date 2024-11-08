Общество

За службу в органах внутренних дел региона поблагодарил Александр Козловский

В день празднования достижений сотрудников МВД России депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский выразил свои поздравления всем, кто причастен к торжеству.

Фото: Тelegram-канал Александра Козловского

«Верность присяге, служебному долгу, высокий уровень подготовки помогают вам эффективно бороться с правонарушениями, противостоять преступности. Ваше мужество и принципиальность, любовь к профессии — залог доверия и уважения людей», - подчеркнул в поздравлении Александр Козловский.

«Особые слова признательности — ветеранам ведомства. Именно вы заложили основы работы современных полицейских: неравнодушных, оперативных и нацеленных на высокий результат», - завершил свою речь депутат госдумы от Псковской области.