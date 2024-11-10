Общество

Мать в Новосокольниках получила год исправительных работ за неуплату алиментов

Новосокольнический районный суд рассмотрел дело в отношении женщины, которая не платила алименты на содержание троих детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что женщина должна была выплачивать половину заработка на содержание детей, но, уже будучи привлеченной к административной ответственности за неуплату алиментов, продолжала игнорировать свои обязательства. В итоге образовался долг в 1 154 817 рублей.

Подсудимая признала свою вину и не стала оспаривать, что после административного наказания не устроилась на официальную работу и накопила огромные долги по алиментам.

Суд приговорил её к 1 году исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства.