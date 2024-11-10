Общество

Первый конкурс «Лучший по профессии» в Пскове пройдет среди штукатуров

В понедельник, 18 ноября, в Пскове состоится первый из четырёх этапов конкурса «Лучший по профессии». Он пройдёт среди штукатуров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

В теоретической части конкурса участники, претендующие на звание «Лучший штукатур-2024», будут отвечать на 20 вопросов теста, проверяющих их профессиональные знания. Практическая часть включает выполнение высококачественной штукатурки внутреннего угла кирпичной стены с использованием гипсовых штукатурных смесей.

От участников потребуется организовать рабочее место, выполнить разметку поверхности, рассчитать и приготовить необходимое количество раствора для оштукатуривания стены, а также качественно выполнить свою работу.

На теоретическую часть теста отводится 20 минут, на выполнение практической части — 3 часа. Результаты будет оценивать компетентное жюри, состоящее из преподавателей профильных учебных заведений и представителей строительной отрасли.

По итогам конкурса победители получат денежные вознаграждения: за первое место — 50 тысяч рублей, за второе место — 30 тысяч рублей, за третье место — 20 тысяч рублей. Призёры также будут награждены благодарственными письмами администрации города Пскова и призами от организаторов.

Добавим, что в этом году в рамках конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» также пройдут соревнования среди столяров, пекарей и визажистов. Заявки принимаются до 14 ноября по электронной почте oppr@pskovadmin.ru. За дополнительной информацией можно обратиться в отдел предпринимательства и потребительского рынка по телефонам: 8 (8112) 29-10-71, 8 (8112) 29-10-67.

Состязания будут организованы в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса по адресу: город Псков, улица Кузнецкая, дом 13а.